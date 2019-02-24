Yol ilerlemeye başladı

Ve etrafında ağaçlar var yolun

Henüz kamuya açılmamış yol

Hâlâ kenarı ağaçlı.

Aydınlığa gidiyor yol

Ayrımında bir ayna,

Aynada eli silahlılar

Aynanın karşısında ise sadece kalem tutan insanlar

“Ben yazıyorsunuz sanıyordum!” dedi

Durdum, kulak kesildim

Ama o durmadı:

“Geçen” dedi “kaleminizden çıkanlar bir arkadaşımı öldürdü”

“Yeğenim intihar etti”

“Babam yoktu annem de lâl oldu”

“Silahınız yok muydu,

Beni neden kaleminizle öldürdünüz”

*

Bu kez durdu, cevap bekledi

Sonra aynaya baktı;

Ağzında koca bir silah vardı.

Hayret etti başta, inanamadı.

Sonra ses geldi, o geldi

“Sözleriniz” dedi

“Beni mahvetti.”

“Özgürlüğümü aldığınız, yıllardır esirim!”

Nasıl olabiliri düşündü,

Kadın gitti.

*

Yola çıktı kadın,

Aynaya baktı;

Bedeni kocaman bir silahtı.

Tuttu biri hemen omzundan çekti,

Çocuğu idi ardındaki, sarıldı sonra çocuğu.

“Hiç mi?” dedi

Hiç mi beni sevmedin?

*

Çocuk bıraktı annesini, yola çıktı.

Yol ikiye ayrılıyordu;

Ayrımında bi’ayna vardı,

Aynada ise yüzü beyaz ve pembe bir çocuk.

*