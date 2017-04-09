Günün korkusu neden bu saatte vurdu tüylerime?

Neden sıcak yatağımdan erkenden kopup

Köşeye sindim?

Ucuz tütünden sıkılmadı mı ciğerlerim?

Neden ardı arkası kesilmeden sürekli sarar ve içerim?

Benim için kirletilmişe benziyor sokaklar

Benim için bu dağınıklık

Boyası akmış ayakkabılarım daha fazla hareket etmek istemiyor

Zihnimden def edemediğim şu illet yüzünden

Tanrıyı bile saymaz oldum.

Kartal geziniyor tepemde

Biliyorum,

Gün gelecek ciğerlerimi kemirmeye başlayacak

Benim adım Prometheus değil!

Yeni güne ciğer miğer kalmayacak!

Gün gelecek kemale ermeden

Son çizgiye ulaşacak yaşım

Gün gelecek adımı hatırlamayacağım

Ne yazık

Şu illet, şuramda yine de kalacak!

Alt tarafı bir fani

Ne demek unutamamak

Ne demek yokluğunu hiçlik saymak!

Bunca yıllık çukur yaşantısından sonra

Unuttum mu geleceğimi?

Neden unuttum seyrek kıllı suratımı?

Neden morardı altlarım?

Neden uyuyamıyorum?

Sabahın altısına neden kuruyorum saatimi?

Ve neden erkenden tepeme davet ediyorum şu kartalı?

Öfkelenince ara veriyorum

Ucuz tütünlerimden sarmak için.

Ciğerlerimin son bayramı

Doksan beş senesindeydi

Havlu attım yirmi iki yıla

En başından, daha yaşımı doldurmadan

Ve yirmimde yakalandım hastalığa.

Bedenimin çürük kokusunu seçebiliyor artık burnum

Pislik görmeye alıştım

Pis kokular duymaya

Ne yazık!

Ne bir devrim yapabilirim artık

Ne de devrim bekleyebilirim.

Yazan: Cemil Atmaca

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