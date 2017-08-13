Bir köşesinde şehrin

Kimse tarafından sevilmeden

Yaşıyorum…

Bir yalnızlık büyüyor içimde

Yaşı, yaşıma denk.

Sabahın beşlerine değin benimle.

Hatıramın cam kesiklerinden akan kanla,

Yalnızlığımın toprağını kan-lıyorum.

Bir yalnızlık sünüyor içimde.

Kimse tarafından sevilmeden,

Yaşıyorum…

Bir mucize beklerken…

Günler birbirine benziyor iyice.

Neyse ki yaşıyorum…

Ölüm saatlerim bunlar benim.

Bir aşk’a başlamak için;

Uygun zeminler arıyorum,

Sivrisi ruhuma batan tepelerde.

Yaşı yaşıma denk yalnızlığımın,

Allah’ın beni koruma şekli olduğuna,

Annemin utangaç çocukluğuma verip,

Çözüp bileklerimin iplerini

Yaşıyorum…

Yazan: Halis Kandemir

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