Yankı için bir yorum var.

Yirmi birinci asır karanlığı emerek büyüyen,

Kundaksız bir bebek

Ve zaman gebe,

Sancılı bir doğum gelecek

Belli her hâlinde.

Öyle bir asır ki,

Her bina şehirlere dikili bir mezar taşı

Artık çok gövdeli ölüm zamanı

Gölge düşmez bir duvar dibi gibi

Karanlık pazarlarda, esirlik izdihamı

Ve bizlerin kınında,

Atadan, paslanmış birer kavim sancısı

Bu asırda biz,

Kum fırtınasında, gözleri kapalı gençliğiz

İçtiği zehri kusmaya çalışan,

Hakikate susayan

Bir gençlik ki,

Kafatasında yatan düşünceden yorulan.

Ama bilincindeyiz,

Yorulmak en büyük eylemdir dünyada,

Hakk içinse dava.

Dilimizde aydınlığın muştusu,

Kulakları kurşunlanmışlara inat

Baharı başlatan çiçek misali, hatırla

Eğer ki düşüncen taşmışsa zamanda,

Yankı yapmaz sesin bağırsan da.

Bütün bunlara rağmen yine de biz,

Düşüncede ve göğüs kafesinde sessiz sessiz,

Nice kalplerde yeşereceğiz.

Sözlerimiz hayal mi?

Değil gerçek

Bir destan mı anlatılan?

Sanmam, gelecek.

Yazan: Ahmet Uğur Türkyılmaz

Yazar hakkında: Demlik Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.