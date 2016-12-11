v12

Evren için sonsuz diyorlar,

Sürekli genişliyor diyorlar evren için.

Bizim sevgimiz de öyle.

v13

Bazen seni arıyorum yanımda;

Kimi zaman birlikte dinlediğimiz şarkılarda

Yürüdüğümüz sokaklarda bazı zamanlar

Altını çizdiğin şiir satırlarında en çok da.

v14

Kalp acımasız oluyor tam da bu saatlerde

Ne bir ay önce özlemeye başladım seni

Ne de bir yıl önce.

Evime geldiğin ilk günden beri özlüyorum.

v15

Kapattık perdeleri ve

daha güzel oldu dünya.

v16

Dünya şimdi senin boynundur

En rahat uyuduğum yer dizlerindir.

v17

Boynundan başlıyorum yolculuğa

Dizlerin, avuçlarımın arasında.

v18

Bu serüven hiç bitmeyecek.

v19

Sana gönderdiğim tüm mektuplar yarım.

Zarflara sığmayan cümlelerim var.

v20

Ve şimdi kalemim

Gözlerine sürülüyorum.

Yasak bana sensiz topraklar.

v21

Şehrime kar geliyor

Aklıma sen.

v22

“Kar yağıyor üstümüze inceden”

Ellerimin ucunda yine bir tutam sen.

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Yazar hakkında: Y. Canberk Tan 4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.