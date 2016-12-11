v12
Evren için sonsuz diyorlar,
Sürekli genişliyor diyorlar evren için.
Bizim sevgimiz de öyle.
v13
Bazen seni arıyorum yanımda;
Kimi zaman birlikte dinlediğimiz şarkılarda
Yürüdüğümüz sokaklarda bazı zamanlar
Altını çizdiğin şiir satırlarında en çok da.
v14
Kalp acımasız oluyor tam da bu saatlerde
Ne bir ay önce özlemeye başladım seni
Ne de bir yıl önce.
Evime geldiğin ilk günden beri özlüyorum.
v15
Kapattık perdeleri ve
daha güzel oldu dünya.
v16
Dünya şimdi senin boynundur
En rahat uyuduğum yer dizlerindir.
v17
Boynundan başlıyorum yolculuğa
Dizlerin, avuçlarımın arasında.
v18
Bu serüven hiç bitmeyecek.
v19
Sana gönderdiğim tüm mektuplar yarım.
Zarflara sığmayan cümlelerim var.
v20
Ve şimdi kalemim
Gözlerine sürülüyorum.
Yasak bana sensiz topraklar.
v21
Şehrime kar geliyor
Aklıma sen.
v22
“Kar yağıyor üstümüze inceden”
Ellerimin ucunda yine bir tutam sen.
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