Tüm Dünyadan Yayımcılar İstanbul’da Buluşacak

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi hâline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlenen Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın dördüncüsü 2019 yılı şubat ayında gerçekleştirilecek.

İlk iki yılında TBYM tarafından üye yayınevleriyle yürütülen programın kapıları 2018’den itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren yayınevleri, ajanslar, yayımcı meslek birlikleri, yayımcı sivil toplum kuruluşları ve yazarlara da açılarak daha profesyonel ve daha geniş kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü. Üç yılın sonunda toplam 67 ülkeden 344 yayımcıyı telif alışverişi amacıyla İstanbul’da buluşturdu.

9–11 Mart 2018 tarihleri arasında 66 ülkeden 209 yayımcı katıldı, yayımcılar arasında 1700’den fazla görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmeler sonucunda telif satışı yapılan kitap sayısı programın ikinci yılında 439 iken, üçüncü yılında 533’e yükseldi.

72 ÜLKEDEN 150 YAYIMCI

Dördüncü kez yayımcılık dünyasının kalbinin İstanbul’da atacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi)’nin bu yılki katılımcıları belli oldu. 103 ülkeden katılımcıların çevrimiçi başvuru sistemini kullanarak yaptığı 575 başvuru arasından toplamda 72 ülkeden 150 yayımcının başvurusu kabul edildi. Programa yurt dışından katılım sağlayacak yayımcılara sunulan Altın, Gümüş ve Bronz destek paketine göre sınıflandırılan yayımcılar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanabilecekler. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanan katılımcılara gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti içeriyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Değerlendirme Komitesi tarafından incelenen başvurular uygunluk durumlarına göre değerlendirildi. Buna göre altın pakette 56 ülkeden 75 kişinin başvurusu kabul edilirken gümüş pakette ise 44 ülkeden 75 kişi bulunuyor. Programa yurtiçinden ise 134 başvuru içinden 85 yayınevi ve ajans kabul edildi.

UZAK DOĞU’DAN LATİN AMERİKA’YA YAYIMCILIK KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi programa en çok ilgi Asya ve Latin Amerika ülkelerinden geldi. 4. Uluslararası Telif Zirvesi için en fazla başvuruyu gerçekleştiren Endonezya olurken, Endonezya’yı sırası ile Hindistan, Brezilya ve İtalya takip ediyor. ABD ise bu yıl katılımcı sayısını artırarak listenin üst sıralarında yer alıyor.

KATILIMCILAR KENDİ TAKVİMLERİNİ OLUŞTURABİLECEKLER

Katılımcılar, https://www.fellowship.istanbul resmi web sitesinde aktif hale gelen randevu sistemini kullanarak kendi görüşme takvimlerini oluşturabilecekler. Programda yer alan tüm katılımcıların listelendiği, her bir katılımcının profilinin incelenmesine ve kendi görüşme takvimlerini hazırlamalarına imkan sunan sistem program sonuna kadar açık kalacak.

Program boyunca yapılan görüşmeler ve konaklamaları boyunca katılımcılara yardımcı olmak üzere tercüman ve organizasyon ekibi görevlendirilecek. Bunlarla birlikte, program alanı ve otellerine intikallerinde kullanılmak üzere servis hizmeti de tahsis edilecek.

YAYIMCILIĞIN KALBİ 3 GÜN BOYUNCA İSTANBUL’DA ATACAK

Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların İstanbul’da 3 gün boyunca telif ve çeviri görüşmeleri gerçekleştireceği program şimdiden yayımcılık dünyasında ilgi uyandırıyor.

Yurt içinden programa başvurusu kabul edilen katılımcılar, program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz olarak katılabilecek ve çevirmen desteği hizmetinden yararlanabilecekler.

Geçtiğimiz üç yılın sonunda 1.000’in üzerinde telif ön anlaşması ve 1739 ikili iş görüşmesi sağlayan program bu yıl katılımcı sayısını arttırarak büyümeye devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen program her geçen yıl hedeflerini büyütüyor.

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) 26-27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.