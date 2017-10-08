Tablo için bir yorum var.

Sevmek bir ceylanı gerdanından

Ve öpmek omuzlarına kadar.

Bir orman ki sadece adı tekil

İçinde binlerce öpücük biriktirir.

Gözlerine yaklaşmak deniz kıyısında

Ve taş sektirmek zamanın oyununda.

Tüm zamirleri ve sıfatları yok etmek gerekir

Sana seslenmek için sana koşmak gerekir.

Bir ormanın sonunda

Deniz kıyısında güneşlensin ceylan

Omzunda öpücükler

Selamlayan bir güneş

Ve gölge eden bir adam

Ah ne zaman kaybeder ki aşk o zaman.

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Yazar hakkında: Barış Berberoğlu 1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu’nda Arthur Miller’ın Cadı Kazanı’nda ve Franz Kafka’nın Dava’sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman’da gitar teknisyenliği yapıyor.