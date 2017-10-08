Tablo için bir yorum var.

Sevmek bir ceylanı gerdanından
Ve öpmek omuzlarına kadar.
Bir orman ki sadece adı tekil
İçinde binlerce öpücük biriktirir.
Gözlerine yaklaşmak deniz kıyısında
Ve taş sektirmek zamanın oyununda.
Tüm zamirleri ve sıfatları yok etmek gerekir
Sana seslenmek için sana koşmak gerekir.
Bir ormanın sonunda
Deniz kıyısında güneşlensin ceylan
Omzunda öpücükler
Selamlayan bir güneş
Ve gölge eden bir adam
Ah ne zaman kaybeder ki aşk o zaman.
Bu Sonbahar Sonraki Yazı:
Sana Tutundum
Çok başarılı, Ender ve Nadide duygularla bezeli