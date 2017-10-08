Tablo

by • 8 Ekim 2017 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (1)166

Sevmek bir ceylanı gerdanından
Ve öpmek omuzlarına kadar.

Bir orman ki sadece adı tekil
İçinde binlerce öpücük biriktirir.

Gözlerine yaklaşmak deniz kıyısında
Ve taş sektirmek zamanın oyununda.

Tüm zamirleri ve sıfatları yok etmek gerekir
Sana seslenmek için sana koşmak gerekir.

Bir ormanın sonunda
Deniz kıyısında güneşlensin ceylan
Omzunda öpücükler
Selamlayan bir güneş
Ve gölge eden bir adam
Ah ne zaman kaybeder ki aşk o zaman.

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Yazar hakkında:

1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu’nda Arthur Miller’ın Cadı Kazanı’nda ve Franz Kafka’nın Dava’sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman’da gitar teknisyenliği yapıyor.

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Tablo için bir yorum var.

  1. Yusuf doğan dedi ki:
    20 Kasım 2017, 19:29

    Çok başarılı, Ender ve Nadide duygularla bezeli

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