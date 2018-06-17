Bir adam çevremizde dolaşıyor, habire gülüyor
Dudakları her şeye gülen bir soytarı gibi
Sarıyor soyluların, başkanların, kraliçelerin çevresini
Kalbi duygusuz, kendisi sahte
Belki biraz para, belki de şöhret isteyerek
Tiksindiriyor beni yılışıklığından
Hem de öylece, ortalık yerde
-Ne arıyorsun be adam sen, yetmedi mi yarandıkların!
-Sen de kimsizsin be çulsuz?
Tiksintiden bulandı midem
Ele geçirmiş şeytan ruhunu
Zengin, değerli bir şey sanıyor kendini
Aynaya bakmamış mı? Ne yapmalı?
Bir sosyetik şeytan, onun aklına giren
Ruhsuz, akılsız, besbelli geziyor çevremizde
Orada, işte dil çıkarıyor
Başkalarının salyalarını akıtarak sırıtıyor bana
Anlamadıklarına, hem de aklının ermediklerine
Nasıl da gülüyor katıla katıla
Unutarak ana babasının öğrettiklerini
Küçümseyerek bayrağını ve dilini
Unutarak üzerindeki birkaç parça pis kıyafeti
Dil çıkararak ilerliyor sahte bir aydınlığa
Bir adam çevremizde dolaşıyor, habire gülüyor
Dudakları her şeye gülen bir soytarı gibi
Sarıyor soyluların, başkanların, kraliçelerin çevresini
Direnemiyorum onu izlemeye
Aha! Adam birden düşüp bayıldı
Çevresindekiler suspus oldu
-Ne oldu sana, ne oldu?
Cevap yok
Belki öldü belki bayıldı
Sevdiği beyler, hanımlar gülüşüyor
Aptal çocukları bihaber oynaşıyor
Adam ise yattığı yerde can çekişiyor
Gittikçe yüzü morarıyor
Yalnız değil orada
Görüyorum, sosyetik şeytanlar toplanmış
Soytarıyı andıran vücudunun etrafında
Aklına giren sonsuz düşünce olarak
Sahteliğin soluk ışığı altında
Adamın üzerinde oynaşıyordu sonsuz şeytan
Ölmüş, gerçekten de ölmüş adam
Kadınlar dolaşıyor, habire konuşuyor
Kraliçeler çaylarını yudumlamakta
Beyler yolculuktadır şimdi
Niye o kadar azlar? Neden bir tek ben varım cenazede
Bir de şeytanlar
Oysa bana çulsuzun teki demişti be adam
Bir adam, ortamızda yatıyor
Dudakları morarmış, şimdiden bir iskeletinki gibi
Sarıyor etrafını rüzgar, toz toprak, bir de bahar meltemi
Kalbi bomboş, kendisi iradesiz
Kafile gibi şeytanlar
Adamın her yerinde
Kahkahalar ve çığlıklarla
Emiyorlar kalan ruhunu, nasıl büyük zevkle
Hem de öylece, ortalık yerde