Bir adam çevremizde dolaşıyor, habire gülüyor

Dudakları her şeye gülen bir soytarı gibi

Sarıyor soyluların, başkanların, kraliçelerin çevresini

Kalbi duygusuz, kendisi sahte

Belki biraz para, belki de şöhret isteyerek

Tiksindiriyor beni yılışıklığından

Hem de öylece, ortalık yerde

-Ne arıyorsun be adam sen, yetmedi mi yarandıkların!

-Sen de kimsizsin be çulsuz?

Tiksintiden bulandı midem

Ele geçirmiş şeytan ruhunu

Zengin, değerli bir şey sanıyor kendini

Aynaya bakmamış mı? Ne yapmalı?

Bir sosyetik şeytan, onun aklına giren

Ruhsuz, akılsız, besbelli geziyor çevremizde

Orada, işte dil çıkarıyor

Başkalarının salyalarını akıtarak sırıtıyor bana

Anlamadıklarına, hem de aklının ermediklerine

Nasıl da gülüyor katıla katıla

Unutarak ana babasının öğrettiklerini

Küçümseyerek bayrağını ve dilini

Unutarak üzerindeki birkaç parça pis kıyafeti

Dil çıkararak ilerliyor sahte bir aydınlığa

Bir adam çevremizde dolaşıyor, habire gülüyor

Dudakları her şeye gülen bir soytarı gibi

Sarıyor soyluların, başkanların, kraliçelerin çevresini

Direnemiyorum onu izlemeye

Aha! Adam birden düşüp bayıldı

Çevresindekiler suspus oldu

-Ne oldu sana, ne oldu?

Cevap yok

Belki öldü belki bayıldı

Sevdiği beyler, hanımlar gülüşüyor

Aptal çocukları bihaber oynaşıyor

Adam ise yattığı yerde can çekişiyor

Gittikçe yüzü morarıyor

Yalnız değil orada

Görüyorum, sosyetik şeytanlar toplanmış

Soytarıyı andıran vücudunun etrafında

Aklına giren sonsuz düşünce olarak

Sahteliğin soluk ışığı altında

Adamın üzerinde oynaşıyordu sonsuz şeytan

Ölmüş, gerçekten de ölmüş adam

Kadınlar dolaşıyor, habire konuşuyor

Kraliçeler çaylarını yudumlamakta

Beyler yolculuktadır şimdi

Niye o kadar azlar? Neden bir tek ben varım cenazede

Bir de şeytanlar

Oysa bana çulsuzun teki demişti be adam

Bir adam, ortamızda yatıyor

Dudakları morarmış, şimdiden bir iskeletinki gibi

Sarıyor etrafını rüzgar, toz toprak, bir de bahar meltemi

Kalbi bomboş, kendisi iradesiz

Kafile gibi şeytanlar

Adamın her yerinde

Kahkahalar ve çığlıklarla

Emiyorlar kalan ruhunu, nasıl büyük zevkle

Hem de öylece, ortalık yerde