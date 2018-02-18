Siz Şimdi Sıcacık Evlerde Uyurken

Hava buz gibiydi

O kadar ki iliklerime kadar hissedilecek bir soğuk.

Sımsıkı bir el elimdeydi,

Sıcaklık bir anda tüm vücudumu kapladı.

Eve girdik koşarak

Buz, bir oda evimiz

Sobanın kırmızılığı, çatırdamaları,

Hemencecik ısındı

Ne yiyecektik şimdi?

Bir şey istemeye utanan bu güzel bir çift göze

Ne diyecektim…

Yokluktan da var edilirdi

Bunu öğrenmiştim.

Arzuları, hevesleri, hırsları bir kenara koydum,

Kadınlık ne ki

Bu yaşta unuttum!

Ne yüceymiş annelik,

Kan donduran soğuğu, yokluğu, açlığı

Kaybetmeyi unutturup da gülmeyi öğreten,

Kimse olmasa da onun varlığıyla tekrar doğup

Yumuk ellerinin yüzümü okşamasıyla neşe bulup

Koynuma girip sıkı sıkı sarılmasıyla güç bulduranmış.

Varsın kar bastırsın tüm yollar kapansın bu gece,

Biz mutluluğa açılan kapıyı buluruz

Kalbimizdeki sıcacık sevgiyle…

Yazan: Nagehan Yılmaz