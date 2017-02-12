Siz, gözleri gökyüzü gibi bakan.
Elleri narin.
Sesi huzurun doruğunda.
Siz bayan,
Kalbi taşlardan akan bir şelale
Yüreği aslana başkaldırmış bir ceylan.
Ve tüm kötülüklerden müteessir.
Saçları bir çiçek bahçesinden daha zarif
Tarifi olmayacak kadar saf ve temiz
Yaşamı yok bilmeden yollara atılmış bir gurbetçi
Gönlünüz söz dinlemeyecek kadar vurgun
Siz bayan,
Gözlerininiz adeta hapis
Kirpikleriniz parmaklık
Ve göz göze gelindiğinde
İdama sürükleyen bir savcı
Kaçmaya çalışırken defalarca yakalayan bir polis
Sevginiz bir bebeğe yürümeyi öğreten türden.
Yazan: Oğuzhan Akıcı
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