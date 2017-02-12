Siz, gözleri gökyüzü gibi bakan.

Elleri narin.

Sesi huzurun doruğunda.

Siz bayan,

Kalbi taşlardan akan bir şelale

Yüreği aslana başkaldırmış bir ceylan.

Ve tüm kötülüklerden müteessir.

Saçları bir çiçek bahçesinden daha zarif

Tarifi olmayacak kadar saf ve temiz

Yaşamı yok bilmeden yollara atılmış bir gurbetçi

Gönlünüz söz dinlemeyecek kadar vurgun

Siz bayan,

Gözlerininiz adeta hapis

Kirpikleriniz parmaklık

Ve göz göze gelindiğinde

İdama sürükleyen bir savcı

Kaçmaya çalışırken defalarca yakalayan bir polis

Sevginiz bir bebeğe yürümeyi öğreten türden.

Yazan: Oğuzhan Akıcı

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