Sezar Ölürken Aşık Olmuş

Sırtımda bir bıçak var

Hissediyorum ve yere yığıldım

Benim adım Sezar

Omuzlarım kanıyor ve omuzlarım

Omuzlarımın üzerinde taşıdığım bu imparatorluk

Artık bana mezar

Ayaklarıyla üzümleri ezen bir İtalyan

Ya da maneviyatın doruklarında bir peder

İsa’nın yolundan ayrılmış genç oğlan

Üzümlerin üstünde yükselen kıza aşık

Baştan aşağı keder

Sırtında bir bıçak var oğlanın adı Sezar

Sen de mi şarap tüccarı güzel kız

Sen de mi yoğurdun beni hüzünle

Sırtımdaki bıçağı çekme dursun

Öleyim gırtlağımda bir tane üzümle

Yığılıp sarındığım an toprağın içine

Bir zemheri gelecek bağlara ve üzümler

Kararıp solacak çürür bir biçimde

O gün şaraplar dolup taşacak

Obur kralların ölü gırtlağına

Kalsın güzelim sırtımdaki bıçak

Çekeyim deme sakın kanlar oluk olur akar

Böyle yalanlarla devam edelim bak ellerim sıcak

Sakın gerçeği söyleme sakın sevme beni

Gerçek üzümünün şarabı ciğerimizi yakar

Bir akşamüstü ışıklar çekilirken dünyanın dibine

Ben yerde kanlı yatayım ve sen yüksel üzerimde

Çiğne ayaklarınla bir üzüm olayım

Meşe ağacından fıçılara dolayım

Ve şaraba dönüşeyim yıllar sonra yine bir akşamüstü

Ama sakın içme beni

Çünkü ben öldüğümden beri sırtımda bıçakla bir akşamüstü

Sırtımdaki bıçak, üzümler ve senin şarap kokan ayakların

Hatta kuşlar bile ölüme küstü

Yazan: Mert Canbaz

Sayı: 39