Edebi

Senin Peşinde

Barış Berberoğlu
Barış Berberoğlu

1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nda Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'nda ve Franz Kafka'nın Dava'sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman'da gitar teknisyenliği yapıyor.

Previous Article
Ormanın Derinlerinde
Next Article
Susma
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİR KÜÇÜK NOT
Dergimiz şu an sadece internet üzerinden yayımlanmaktadır. Kağıt kokan bir dergi olmamız için sponsorluk desteği sağlamak istiyorsanız, lütfen iletişime geçin: info@rihtimdergi.com
BİZE KATILIN

Demlik bölümüne, belirlenen tema ile ilgili Öykü/Deneme/Şiir türlerindeki yazılarınızı 20 Mart’a kadar gönderebilirsiniz.

34. sayı için tema: “Çöküş”

Ekip sayfasından iletişim adreslerini öğrenebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.