Senin Peşinde

Yıldızlar kıvrıldı
Güneş yağmur tanelerini vurdu
Gökkuşağı özgür kaldı
Bugün nasıl var olduğumuz ortaya çıktı
Cern patladı
Kimse duymadı
Dua edilmişti dün
Bugün gerçekleşmedi
Zaten böyledir hayat
Zamanında istemezsen olmaz
Ellerim üşüdü
Tırnaklarım kırıldı Ankara ayazında
Nefesimi hissettim boğazımda
Sen yoktun
Sarkıyordu dallar bahçenden
Tuttum bir göğsünü öptüm
Ve sen kim olduğuma bakmadın bile
Tuttum ikincisini de öptüm
Sen eğilip bana dokunmadın bile
Bahçende misafir oldum dün gece
Ağustos böcekleri oturuyordu
Pencerenin önüne çağırmıştım seni
Çok içmişim mahallenin sokaklarında
Kimse duymadı
Yıldızlar kıvrıldı
Ben sana evrildim
Sen ne şekilsen
Ben o hâldeydim
Bugün nasıl var olduğumuzu açıkladı İsviçre
Bahçende sızmıştım
Ben duymadım.