Senin Peşinde

Yıldızlar kıvrıldı

Güneş yağmur tanelerini vurdu

Gökkuşağı özgür kaldı

Bugün nasıl var olduğumuz ortaya çıktı

Cern patladı

Kimse duymadı

Dua edilmişti dün

Bugün gerçekleşmedi

Zaten böyledir hayat

Zamanında istemezsen olmaz

Ellerim üşüdü

Tırnaklarım kırıldı Ankara ayazında

Nefesimi hissettim boğazımda

Sen yoktun

Sarkıyordu dallar bahçenden

Tuttum bir göğsünü öptüm

Ve sen kim olduğuma bakmadın bile

Tuttum ikincisini de öptüm

Sen eğilip bana dokunmadın bile

Bahçende misafir oldum dün gece

Ağustos böcekleri oturuyordu

Pencerenin önüne çağırmıştım seni

Çok içmişim mahallenin sokaklarında

Kimse duymadı

Yıldızlar kıvrıldı

Ben sana evrildim

Sen ne şekilsen

Ben o hâldeydim

Bugün nasıl var olduğumuzu açıkladı İsviçre

Bahçende sızmıştım

Ben duymadım.