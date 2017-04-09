Sana Dair için bir yorum var.

Sensizliğin var olmadığına inandığım
Günlerdeyiz
Avuçlarının bir kalbinin olduğunu biliyordum
Kirpiklerinin nefes aldığını
Ve saçlarının sonbahar rüzgârına kavuşmuş
Bir buğday tarlası gibi salınması…
Senin her zerrenin var olduğuna inandığım
Gecelerdeyiz.
Bu;
Seni yâd ettiğim gecelerden sadece biri.
Kokunu anımsamak için gözümü kapatıyorum
Ve şarkımızın anılarına dalıyorum.
Aynı kocaman bir çiçek bahçesinden geçip;
O kokuyu asla hatırlayamamak ve bir daha
Görememek gibi.
Çok yakındır gözlerini unutmam
Ama yıldızlar unutturmuyor Sevgilim
Korkum da bu ya sevgilim her şey sen herkes sen
Geçmiyor bu geceler
Bir şarkı tınısı hatırlatıyor küçük kahkahanı
Uzanmıyor artık parmakların parmaklarıma
Buluşmuyor avuçlarımız
Kokun gitti gelmiyor
Sen gittin gelmiyorsun
Fakat ben hâlâ
Sensizliğin var olmadığına inanıyorum sevgilim.
Yazan: Beyza Ahı
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