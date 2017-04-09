Sana Dair için bir yorum var.

Sensizliğin var olmadığına inandığım

Günlerdeyiz

Avuçlarının bir kalbinin olduğunu biliyordum

Kirpiklerinin nefes aldığını

Ve saçlarının sonbahar rüzgârına kavuşmuş

Bir buğday tarlası gibi salınması…

Senin her zerrenin var olduğuna inandığım

Gecelerdeyiz.

Bu;

Seni yâd ettiğim gecelerden sadece biri.

Kokunu anımsamak için gözümü kapatıyorum

Ve şarkımızın anılarına dalıyorum.

Aynı kocaman bir çiçek bahçesinden geçip;

O kokuyu asla hatırlayamamak ve bir daha

Görememek gibi.

Çok yakındır gözlerini unutmam

Ama yıldızlar unutturmuyor Sevgilim

Korkum da bu ya sevgilim her şey sen herkes sen

Geçmiyor bu geceler

Bir şarkı tınısı hatırlatıyor küçük kahkahanı

Uzanmıyor artık parmakların parmaklarıma

Buluşmuyor avuçlarımız

Kokun gitti gelmiyor

Sen gittin gelmiyorsun

Fakat ben hâlâ

Sensizliğin var olmadığına inanıyorum sevgilim.

Yazan: Beyza Ahı

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