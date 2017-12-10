Bayım
Orada bir yerde güneş var
Eğer geceyse şimdi
Doğar birazdan
Aydınlatır gerçeklerin üstünü
Yol gösterir yolcuya
Uçurumlardan haberdar eder
Güneşe mahkûm gözlerimizi
Şimdi gördüğünü sandıkların
Yalandan ibaret
Çıkar o gözlükleri bayım
At gözlüğü ile göremezsin
Etrafını sarmış karanlık düşmanı
Korkarım
Ayı güneş sanıp
Yanlış yollara saparsın
Sen uzun yolların adamı olacaksın
Uzun ve zorlu yolların
Sende o maya var bayım
Sende koskoca bir gelecek yatıyor
Geçmişinin içinden doğan
Pırlanta gibi bir gelecek
Az daha sabret bayım
Eğer geceyse şimdi
Güneş birazdan doğacak
Eğer esirse gözlerin karanlığa
Hangi karanlık hasret
Engel olmuş
Güneşin vuslatına
Yazan: İlyas Yıldız
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