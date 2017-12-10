Bayım

Orada bir yerde güneş var

Eğer geceyse şimdi

Doğar birazdan

Aydınlatır gerçeklerin üstünü

Yol gösterir yolcuya

Uçurumlardan haberdar eder

Güneşe mahkûm gözlerimizi

Şimdi gördüğünü sandıkların

Yalandan ibaret

Çıkar o gözlükleri bayım

At gözlüğü ile göremezsin

Etrafını sarmış karanlık düşmanı

Korkarım

Ayı güneş sanıp

Yanlış yollara saparsın

Sen uzun yolların adamı olacaksın

Uzun ve zorlu yolların

Sende o maya var bayım

Sende koskoca bir gelecek yatıyor

Geçmişinin içinden doğan

Pırlanta gibi bir gelecek

Az daha sabret bayım

Eğer geceyse şimdi

Güneş birazdan doğacak

Eğer esirse gözlerin karanlığa

Hangi karanlık hasret

Engel olmuş

Güneşin vuslatına

Yazan: İlyas Yıldız

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