Runeşya için 6 yorum var.

Oysaki âşık olunacak hiçbir şey yoktu ortada

Yalnızca çok güzeldin ve o kadar

Kanatlanınca kaşların beş on milyar kuş göç ediyordu

Avrupa’dan Afrika’ya doğru

Ama seni görmeden önce Runeşya

Hepimiz kuşlar kadar tedirgindik

Göçten, aşktan, bahardan

Ve sen gülünce

Bütün insanlığı birden diriltiyordun

Baştan aşağı ölüme karşın

Tabiat hep senden haberli Runeşya

Önce öne eğersin usulca başını

Sonra devşirirsin baharı topraktan

Ama bir çevirsen başını gökyüzüne

Her yer bahar olacaktı yüzün olarak

Öte yanda olmasan bunları yazmayacağım

Kaçak bakışlar ardında sığındım bu sevdaya

Kâh göz göze gelme korkusuyla

Kâh yakalanma umuduyla

Gayet meczup Deli Dumrul bakıyorsam eğer

Meczup veya deli olduğumdan değil

Ama hiç değil

Aklı başında sevdiğim yüzündendir

Ve ben ne vakit yüzünsüzlüğü düşünsem

Yokuşlarda bir cigara yakıyorum

Runeşya, bu mülteci bakışlar

Yerleşik düzene geçer mi bir gün yüzünde

Bilinmez…

Ama sen hiçbir zaman bitmeyecek

Ve hala ilk günkü tazeliğini koruyan

Bir şiir olarak kalacaksın

Bu bilinir işte…

Duvar çiçeği, çayır melekesi

En olmayacak yerde açarsın hep Runeşya

Geldin en onulmayacak günde

Yüreğimde kan revan açtın yine

Yazan: Taha İhsan Çetin

Yazar hakkında: Demlik Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.