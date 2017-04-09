Runeşya için 6 yorum var.

Oysaki âşık olunacak hiçbir şey yoktu ortada
Yalnızca çok güzeldin ve o kadar
Kanatlanınca kaşların beş on milyar kuş göç ediyordu
Avrupa’dan Afrika’ya doğru
Ama seni görmeden önce Runeşya
Hepimiz kuşlar kadar tedirgindik
Göçten, aşktan, bahardan
Ve sen gülünce
Bütün insanlığı birden diriltiyordun
Baştan aşağı ölüme karşın
Tabiat hep senden haberli Runeşya
Önce öne eğersin usulca başını
Sonra devşirirsin baharı topraktan
Ama bir çevirsen başını gökyüzüne
Her yer bahar olacaktı yüzün olarak
Öte yanda olmasan bunları yazmayacağım
Kaçak bakışlar ardında sığındım bu sevdaya
Kâh göz göze gelme korkusuyla
Kâh yakalanma umuduyla
Gayet meczup Deli Dumrul bakıyorsam eğer
Meczup veya deli olduğumdan değil
Ama hiç değil
Aklı başında sevdiğim yüzündendir
Ve ben ne vakit yüzünsüzlüğü düşünsem
Yokuşlarda bir cigara yakıyorum
Runeşya, bu mülteci bakışlar
Yerleşik düzene geçer mi bir gün yüzünde
Bilinmez…
Ama sen hiçbir zaman bitmeyecek
Ve hala ilk günkü tazeliğini koruyan
Bir şiir olarak kalacaksın
Bu bilinir işte…
Duvar çiçeği, çayır melekesi
En olmayacak yerde açarsın hep Runeşya
Geldin en onulmayacak günde
Yüreğimde kan revan açtın yine
Yazan: Taha İhsan Çetin
Veda Sonraki Yazı:
Sizli Kale’m VIII
Keşke kadınlar sevdanın kıymetini bilselerdi. O zaman daha mutlu şairlerle uyanırdı dünya.
Böyle güzel sevilmek her kula nasip olmaz… Yüreğinize sağlık, tebrikler…
Yüreğinize sağlık, sevgi bu kadar güzel ifade edilebilir ancak tebrikler…
Çok güzel sevmiş herkese nasip olmaz yüreğine sağlık kalemine kuvvet
Bu yazarın şiirlerine hastayım ya keşke onunla tanışabilsem .
Bayıldım. Gerçekten müthiş bir şiir 🙂