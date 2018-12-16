Rıhtım: Sayı 38

Zamanın su gibi akıp gittiği 2018’in son günlerinde 38. sayımızla karşınızdayız. Ne yazık ki ilk yayımlandığımız günden bugüne, bitmek bilmeyen ulusal ve uluslararası buhranlara tanıklık ettik. Bu buhranların ekonomik ve sosyolojik sonuçları kimi zaman “yeşil seven adamlar”ı teğet geçer ve toplumsal fraksiyonlar arasında paylanır. Randımanı en yüksek ürünü demagog olan üçüncü dünya ülkelerinde de gerek ulusal gerek uluslararası tüm yükü “halk çekmek zorunda”ymış algısı yaratılır ve halk buna inandırılır.
Bu buhranların ortasında 2019’a girerken kimileri sadece “yaşamak için” çalışırken, kimileri de “daha fazlası için” çalıştırmaya devam ediyor. “Must be funny!”
“Hayat, akan bir ırmak; içine gir ve yıkan” diyerek sizleri yeni sayımızla baş başa bırakıyorum.
ARAŞTIRMA
Göğceli Camii – Onur Kelpetin
KİTAP
Zamanın Kısa Tarihi – Yağmur Demir
KÖŞE
Zaman Kontrolü – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Çok Uzağa Çok Daha Yakına – Yasemin Ulu
Dünden Bugüne – Sevgi Ünal
Misafir – Çağla Uzuner
Pamuk İpliğine Bağlı Hayatlar – Serdar Şen
SİNEMA
Başkalarının Hayatı…. – Can Kahraman
ŞİİR
Bin Yıldız Hissi – Ferhat Nehir
Karaoğlan – Cemile Tarhan
Işın Kanatlar – Işın Erenoğlu Üstündağ
Rönesans Kadın – Y. Canberk Tan
DEMLİK
+18 – Altuğ Altıntaş
Ağlama – Enes Yeşil
Bir Garip Adres – Esra Bağ
Gökyüzü Çocuklarındır – Yusuf Çelik
Gün – Canan Tümen
Gün Gidiyor İçimden – Emin Aktaş
Hiç Gördün mü – Hamza Ali Korkmaz
Koşullu Zaman – Gökhan Ergüt
Mas-an – Feyza Yılmaz
Oluşsal Şiir – Yusuf Araz
Siyah – Yiğit Ergün
Son Hikâye – Mehmet Sayar
Uçamazsın – Yeşim Akın Çeliker
Zam’an Sen – Sümeyye Evcili
Zaman Yok – Ezgisu Karakaya
Editör: Gizem Barut
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39. Sayı için ‘Tekerrür’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2019‘a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)