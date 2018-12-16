Rıhtım: Sayı 38

Zamanın su gibi akıp gittiği 2018’in son günlerinde 38. sayımızla karşınızdayız. Ne yazık ki ilk yayımlandığımız günden bugüne, bitmek bilmeyen ulusal ve uluslararası buhranlara tanıklık ettik. Bu buhranların ekonomik ve sosyolojik sonuçları kimi zaman “yeşil seven adamlar”ı teğet geçer ve toplumsal fraksiyonlar arasında paylanır. Randımanı en yüksek ürünü demagog olan üçüncü dünya ülkelerinde de gerek ulusal gerek uluslararası tüm yükü “halk çekmek zorunda”ymış algısı yaratılır ve halk buna inandırılır.

Bu buhranların ortasında 2019’a girerken kimileri sadece “yaşamak için” çalışırken, kimileri de “daha fazlası için” çalıştırmaya devam ediyor. “Must be funny!”

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0?hl=en"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://rihtimdergi.com/wp-content/plugins/images/play-tub.png" alt="Play" style="border:0px;" class="lazyload" /></a>

“Hayat, akan bir ırmak; içine gir ve yıkan” diyerek sizleri yeni sayımızla baş başa bırakıyorum.

ARAŞTIRMA

Göğceli Camii – Onur Kelpetin

KİTAP

Zamanın Kısa Tarihi – Yağmur Demir

KÖŞE

Zaman Kontrolü – Serkan Üstündağ

ÖYKÜ

Çok Uzağa Çok Daha Yakına – Yasemin Ulu

Dünden Bugüne – Sevgi Ünal

Misafir – Çağla Uzuner

Pamuk İpliğine Bağlı Hayatlar – Serdar Şen

SİNEMA

Başkalarının Hayatı…. – Can Kahraman

ŞİİR

Bin Yıldız Hissi – Ferhat Nehir

Karaoğlan – Cemile Tarhan

Işın Kanatlar – Işın Erenoğlu Üstündağ

Rönesans Kadın – Y. Canberk Tan

DEMLİK

+18 – Altuğ Altıntaş

Ağlama – Enes Yeşil

Bir Garip Adres – Esra Bağ

Gökyüzü Çocuklarındır – Yusuf Çelik

Gün – Canan Tümen

Gün Gidiyor İçimden – Emin Aktaş

Hiç Gördün mü – Hamza Ali Korkmaz

Koşullu Zaman – Gökhan Ergüt

Mas-an – Feyza Yılmaz

Oluşsal Şiir – Yusuf Araz

Siyah – Yiğit Ergün

Son Hikâye – Mehmet Sayar

Uçamazsın – Yeşim Akın Çeliker

Zam’an Sen – Sümeyye Evcili

Zaman Yok – Ezgisu Karakaya

Editör: Gizem Barut

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39. Sayı için ‘Tekerrür’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2019‘a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)