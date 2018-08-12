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Rıhtım: Sayı 36

Y. Canberk Tan
Y. Canberk Tan

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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