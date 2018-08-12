Rıhtım: Sayı 36

ARAŞTIRMA
Arap Camii – Onur Kelpetin
KİTAP
Dalgalar (The Waves) – Yağmur Demir
KÖŞE
İçinden – Nurşifa Çayır
Kan İçen Toprak – Cemile Tarhan
Psikaos – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Bavul – Münire Çalışkan Tuğ
Sustuklarımız – Sitem Şanlı
ÖYKÜ
Ayak Sesleri – Sevgi Ünal
Çavdar Tarlası – Aysu Altaş
Koltuk Sevdası – Serdar Şen
Peri Kanatlar – Sinem Keskin
Tamirci Çırağı – Çağla Uzuner
SİNEMA
Full Metal Jacket – Can Kahraman
ŞİİR
Aralık – Y. Canberk Tan
Dolu Yağdı Gönül Bahçeme – Ferhat Nehir
Halil İbrahim Sofrası – Işın Erenoğlu Üstündağ
Uçurum – Aysu Altaş
Üzmeyen Şiirlerim Var – Cemile Tarhan
Yanlış Çağ – Barış Berberoğlu
DEMLİK
Bahçedeki Ağaç – Serhat Kızıl
Bilincindeyim – Mert Yaşar Cengiz
Cansuyu – Ömer Özyurt
Destina – Tutku Kaynarcı
Gerçekler Üzerine – Fatmanur Sertkaya
Ölüme Beş Kala – İsmail Tağa
Ölümün Gül Bahçesi – Muhammed Korkmaz
Saçlarını Son Kez Taradığım – Murathan Doker
Toplu Taşıma – Mine Işıkoğlu
Yakında Gelecek – Başak Arslan
Yalnızken – Davut Durmuş
Yaşlanmalı Ruhum – Şeyma Altınkaynak
Yazgısı Kara – Sekvan Aba
Yordam – Erinç Durlanık
Zeytin Çekirdeği – Selcan Kurtlar
Editör: Gizem Barut
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37. Sayı için ‘Devrim’ temalı yazılarınızı 20 Eylül 2018‘e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)