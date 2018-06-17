Rıhtım: Sayı 35

ARAŞTIRMA
Derinkuyu – Onur Kelpetin
DENEME
Satir – Aysu Altaş
KİTAP
Salı Ertesi – Ayşegül Kaya
KÖŞE
Düşlerinin Tam Üstüne – Y. Canberk Tan
Genom Projesi: Mükemmel İnsan – Işın Erenoğlu Üstündağ
Hedef “Biz” – Serkan Üstündağ
Şeytanın Eli – Yasemin Ulu
KÜÇÜREK
Bisiklet İzi – Sitem Şanlı
Kalem – Münire Çalışkan Tuğ
ÖYKÜ
Bavul – Sevgi Ünal
Bir An – Sinem Keskin
Sessizlik Ülkesi – Dilay Özdemir
Tren Kaçmadan – Hatice Dökmen
Tuna Şaşkını – Çağla Uzuner
Zavallı Rıfkı – Serdar Şen
Zeytin Gözlü Çocuk – Aysu Altaş
ŞİİR
Benden Kalanların – Y. Canberk Tan
Değişmez Gerçek – Işın Erenoğlu Üstündağ
Soytarı – Aysu Altaş
Suretsiz – Cemile Tarhan
DEMLİK
1336 – Tutku Kaynarcı
Arayış – Mahmut Yıldırım
Ayna – Can Kahraman
Beklenen – Meryem Pehlivaner
Cam Fanuslar – Damla Demir
Düş – Urkuç Kınacı
Fark Ediş – Duygu Dilek Alptekin
Gamzeli Adam – Başak Arslan
Gitmez Düzgün Balıklar – Onur Kılıç
Gözyaşı Kokan Bir Gecenin Artıkları – Kaan Saraçoğlu
Göremiyordu – Pınar Çetin
Habercisiydi Kuşlar – Yiğit Bulut
Kar Tanesinin Ayrık Uçurtması – Meray Gürsoy
Kayısı Ağacı – Gökay Ataç
Kenger Sakızı – Mehmet Rayman
Kırık Kış – Ramazan Arslan
Oksijen Versin Bakışların – Nadire Tatar
Veda – Cenk Şentürk
Yananlar – Gam-ze’de
Editör: Gizem Barut
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36. Sayı için ‘Kaos’ temalı yazılarınızı 20 Temmuz 2018‘e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)