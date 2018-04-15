Rıhtım: Sayı 34

ARAŞTIRMA
Kurul Kalesi – Onur Kelpetin
KÖŞE
Ben Gezegen Olsam – Işın Erenoğlu Üstündağ
Domuz Çiftliği – Serkan Üstündağ
Sessiz Saçmalıklar (XLV – XLVI) – Ferhat Nehir
ÖYKÜ
Boş Parmak Sendromu – Çağla Uzuner
Büyükannem – Aysu Altaş
Çamurlu Sokak – Dilay Özdemir
De Ne A – Sevgi Ünal
Fotoğraftan Kaçan Çocuk – Sitem Şanlı
Hüzün Mavisi – Hatice Dökmen
Pazarda – Serdar Şen
Şerefine Özgürlüğüne – Yasemin Ulu
SİNEMA
Fahrenheit 451 – Yılmaz Taşkın
Sessiz Sinema 1895 – 1929 – Yılmaz Taşkın
ŞİİR
Dağ – Işın Erenoğlu Üstündağ
Gibi’nin Şiiri – Nurşifa Çayır
Kırık Teraziler Tartıyor Özlemlerimi – Ferhat Nehir
Kırk Akıllının Delirmesi – Y. Canberk Tan
DEMLİK
Aşk Zor Aşksızlık Zor – Çağrı Öztürk
Bir Deli Ütopya – Ezgisu Karakaya
Bir Yaprağın Döngüsü – Onur Belli
Bölmüşüm Kederimi – Mert Tahta
Çocukluğum – Sevde Gül Köseoğlu
Değişim – Zilan Emine Duman
Galip Tarafı – Sema Nur Topçu
İç Dış – Ali Berk Perçiner
İlk Perde – Meray Gürsoy
İşte Başlar Çöküşüm – Enes Eroğlu
Masumiyet Hikayesi – Bedirhan Altın
Müsterih – Süleyman Güler
Nöbet – Ahmet Gözde
Portakal Ağacı – Onur Kılıç
Sayın Yalnızlık – Tutku Kaynarcı
Yıldızlar – Alperen Şenol
Yuvarlak Masa – Siyah Horoz
Editör: Gizem Barut
—
35. Sayı için ‘Hedef’ temalı yazılarınızı 20 Mayıs 2018‘e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)