Rıhtım: Sayı 33

“Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda…”
– Dilek Özçelik’in Anısına…
ARAŞTIRMA
Harran Kubbeleri – Onur Kelpetin
Seyyahlar, Seyahatler ve Oryantalizm – Uğur Can
DENEME
Haklı Kader – Y. Canberk Tan
KÖŞE
Kar Tanesi – Serkan Üstündağ
Susma – Cemile Tarhan
Yeryüzünün En Haklısına – Nurşifa Çayır
MİNİMAL
Ölü Sevda – Yasemin Ulu
ÖYKÜ
Aşk-ı File – Sevgi Ünal
Kısa Sarhoşluk – Hatice Dökmen
Lamia – Sitem Şanlı
Profesyonel – Çağla Uzuner
Vapurdaki Kız – Sinem Keskin
Zehra – Dilay Özdemir
ŞİİR
Arzuhâl – Ferhat Nehir
Bir Sana Bir de Bana – Y. Canberk Tan
Kaftan – Işın Erenoğlu Üstündağ
Senin Peşinde – Barış Berberoğlu
Sonu Jazz’a Uzanan Nehir – Gizem Şimal Başar
DEMLİK
Arayış – Hatice Kendir
Aşk – Rojda İdil Arslan
Avuçlar Dolusu – Aslıhan Girdin
Başka – İbrahim Akçay
Buz Tutmuş – Ezgisu Karakaya
Büyüyenlerin Dünyası – Emre Gökberk Tuğyan
Duvarlarımız – Damla Demir
Gördüm Der Zeliha – Özlem Erdem
Her Şey Yağmurda – Yiğit Bulut
Kar Yağıyordu – Nuh Tetik
Kar Yağıyordu Yüreğime – Aysel Ertan
Karalama – Ömer Murat
Nihayet – Tarık Nazik
Ormanın Derinlerinde – Aysu Altaş
Siyah ile Gri Arasında – Serdar Şen
Siz Şimdi Sıcacık Evlerde Uyurken – Nagehan Yılmaz
Terk Edilmiş Bir Ev – Hatice Duman
Uyan – Can Kahraman
Yabancı – Özlem Işıklı
Yazgını Rahat Bırak – Ebru Kadak
Editör: Gizem Barut
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34. Sayı için ‘Çöküş’ temalı yazılarınızı 20 Mart 2018‘e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)