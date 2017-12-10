Dergimizin otuz ikinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Anneannemin Cebi – Sitem Şanlı
Beklenmeyen Konuk – Çağla Uzuner
Dağ – Dilay Özdemir
En Değerli – Sevgi Ünal
Kördüğüm – Sinem Keskin
Sabah Her Şeye Gebe – Hatice Dökmen
DEVAMLI ÖYKÜ
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MİNİMAL
Kadın – Yasemin Ulu
KÖŞE
Bilmiyorum Ne Olacak – Cemile Tarhan
Özlenen Şey – Serkan Üstündağ
Sessiz Saçmalıklar (XLIII – XLIV) – Ferhat Nehir
DENEME
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ARZULAR ŞELALE
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ARAŞTIRMA
İbn Haldun ve Medeniyyun Bit’tab – Uğur Can
Koza Han – Onur Kelpetin
KİTAP
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SİNEMA
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TİYATRO
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FOTOKAYE
Beklenmeyen Misafir – Y. Canberk Tan
Dünyanın Bütün Çiçekleri Bir Saksıya Gömüldü – Nurşifa Çayır
KARİKATÜRİZE
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ŞİİR
Eyalet – Y. Canberk Tan
Mor Gecenin Arzuhâli – Ferhat Nehir
Sus – Cemile Tarhan
DEMLİK
Ahmak Dünya – Ebru Kadak
Algısız Mutlu – Sümeyye Evcili
Aşık Susam – Işın Erenoğlu Üstündağ
Bir Bulut – Hüseyin Şahin
Hasret Kalmadan Henüz – Alev Bektaş
His – Enes Eroğlu
Kahve ve Sardunya – Gülşah Özük
Kirli Siyah – Serdar Şen
Oda – Nilsu Yiğitoğlu
Ölüyordu – Ezgisu Karakaya
Özlediğim – Özlem Doğan
Pino Silvestre – Mesut Güney Yılmaz
Rüya – M. Emin Aksoy
Sabah Uykum – Çilem Çınar
Sabret Bayım – İlyas Yıldız
Sarılırım – Mert Tahta
Seans – Yağız Karatutlu
Uzaklardan – Yiğit Bulut
Editör: Gizem Barut
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‘Kar’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2018’e kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
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