Rıhtım: Sayı 32

by • 10 Aralık 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)661

Dergimizin otuz ikinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
Anneannemin Cebi Sitem Şanlı
Beklenmeyen KonukÇağla Uzuner
DağDilay Özdemir
En DeğerliSevgi Ünal
Kördüğüm – Sinem Keskin
Sabah Her Şeye GebeHatice Dökmen
DEVAMLI ÖYKÜ

MİNİMAL
KadınYasemin Ulu

KÖŞE
Bilmiyorum Ne OlacakCemile Tarhan
Özlenen ŞeySerkan Üstündağ
Sessiz Saçmalıklar (XLIII – XLIV)Ferhat Nehir

DENEME

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
İbn Haldun ve Medeniyyun Bit’tabUğur Can
Koza HanOnur Kelpetin

KİTAP

SİNEMA

TİYATRO

FOTOKAYE
Beklenmeyen MisafirY. Canberk Tan
Dünyanın Bütün Çiçekleri Bir Saksıya GömüldüNurşifa Çayır

KARİKATÜRİZE

ŞİİR
EyaletY. Canberk Tan
Mor Gecenin Arzuhâli Ferhat Nehir
SusCemile Tarhan

DEMLİK
Ahmak DünyaEbru Kadak
Algısız Mutlu Sümeyye Evcili
Aşık Susam – Işın Erenoğlu Üstündağ
Bir Bulut – Hüseyin Şahin
Hasret Kalmadan Henüz – Alev Bektaş
HisEnes Eroğlu
Kahve ve Sardunya – Gülşah Özük
Kirli Siyah – Serdar Şen
Oda – Nilsu Yiğitoğlu
Ölüyordu – Ezgisu Karakaya
Özlediğim – Özlem Doğan
Pino Silvestre – Mesut Güney Yılmaz
Rüya – M. Emin Aksoy
Sabah Uykum – Çilem Çınar
Sabret Bayım – İlyas Yıldız
Sarılırım – Mert Tahta
Seans – Yağız Karatutlu
Uzaklardan – Yiğit Bulut

Editör: Gizem Barut

‘Kar’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2018’e kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991’de İstanbul’da doğdu. 2015’te Sakarya Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015’in Ocak ayında “Birden Bire İki Kişi” isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013’te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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