Rıhtım: Sayı 31

by • 8 Ekim 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)717

Dergimizin otuz birinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
AdsızÇağla Uzuner
DöngüDilay Özdemir
Durmak Yok Sevgi Ünal
Düşsüzler Hatice Dökmen
Geçmemiş Sinem Keskin
Kan Kokusu Çekti Köpeği Sitem Şanlı

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
41 Kere Maşallah Nurşifa Çayır
IV Y. Canberk Tan
Ortak SorunlarSerkan Üstündağ

DENEME

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Beyazıt Yangın Kulesi Onur Kelpetin
Şiir Turizmi INurşifa Çayır

KİTAP
Müptezel Tanrılar Elçin Ceylan

SİNEMA

TİYATRO

FOTOKAYE
Kışı Beklerken Nurşifa Çayır

KARİKATÜRİZE

ŞİİR
Boş Düzah Gizem Şimal Başar
DerdestFerhat Nehir
Karmaşa II Beyza Özel
Küllerinden Y. Canberk Tan
Tablo Barış Berberoğlu

DEMLİK
AkşamMuharrem Kahraman
Asıl Mesele Erhan Sezer
Başkanın Vedası Serdar Şen
Biraz II Deniz A. Tüzün
Bir Nüfus Memurunun Spor SerüveniSezgin Tunç
Bu Sonbahar Fatih Mehmet Araz
Büyük Adam Olmak Deniz Karakaya
Büyükbaba ve Kasaba Çetesi Aysu Altaş
Doldur Sâki Aysel Ertan
EmeklilikCantürk Kamçılı
Hayyam’ın ŞarabıNeval Ekinci
Hoşgeldin Yeni Dünya Muhammed Avcıoğlu
Hüzün Kuşu Büşra Okuyan
Gülsüm Hanım ve Murat BeyÖzgür Balamir
Nasıl Oldu da BitiverdinRıdvan Orhan
Olmasın Özlem Doğan
Sahi Hangi Ara Mehmet Erce
Sana Tutundum Zeynep Çelik
Senden Sana Sümeyye Evcili
Sokak Gökhan Ergut
Yük Savaşları Cemil Atmaca

Editör: Gizem Barut

‘Hasret’ temalı yazılarınızı 20 Kasım 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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