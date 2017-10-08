Dergimizin otuz birinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

Adsız – Çağla Uzuner

Döngü – Dilay Özdemir

Durmak Yok – Sevgi Ünal

Düşsüzler – Hatice Dökmen

Geçmemiş – Sinem Keskin

Kan Kokusu Çekti Köpeği – Sitem Şanlı

DEVAMLI ÖYKÜ

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KÖŞE

41 Kere Maşallah – Nurşifa Çayır

IV – Y. Canberk Tan

Ortak Sorunlar – Serkan Üstündağ

DENEME

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ARZULAR ŞELALE

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ARAŞTIRMA

Beyazıt Yangın Kulesi – Onur Kelpetin

Şiir Turizmi I – Nurşifa Çayır

KİTAP

Müptezel Tanrılar – Elçin Ceylan

SİNEMA

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TİYATRO

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FOTOKAYE

Kışı Beklerken – Nurşifa Çayır

KARİKATÜRİZE

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ŞİİR

Boş Düzah – Gizem Şimal Başar

Derdest – Ferhat Nehir

Karmaşa II – Beyza Özel

Küllerinden – Y. Canberk Tan

Tablo – Barış Berberoğlu

DEMLİK

Akşam – Muharrem Kahraman

Asıl Mesele – Erhan Sezer

Başkanın Vedası – Serdar Şen

Biraz II – Deniz A. Tüzün

Bir Nüfus Memurunun Spor Serüveni – Sezgin Tunç

Bu Sonbahar – Fatih Mehmet Araz

Büyük Adam Olmak – Deniz Karakaya

Büyükbaba ve Kasaba Çetesi – Aysu Altaş

Doldur Sâki – Aysel Ertan

Emeklilik – Cantürk Kamçılı

Hayyam’ın Şarabı – Neval Ekinci

Hoşgeldin Yeni Dünya – Muhammed Avcıoğlu

Hüzün Kuşu – Büşra Okuyan

Gülsüm Hanım ve Murat Bey– Özgür Balamir

Nasıl Oldu da Bitiverdin– Rıdvan Orhan

Olmasın – Özlem Doğan

Sahi Hangi Ara – Mehmet Erce

Sana Tutundum – Zeynep Çelik

Senden Sana – Sümeyye Evcili

Sokak – Gökhan Ergut

Yük Savaşları – Cemil Atmaca

Editör: Gizem Barut

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‘Hasret’ temalı yazılarınızı 20 Kasım 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.