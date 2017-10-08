Dergimizin otuz birinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Adsız – Çağla Uzuner
Döngü – Dilay Özdemir
Durmak Yok – Sevgi Ünal
Düşsüzler – Hatice Dökmen
Geçmemiş – Sinem Keskin
Kan Kokusu Çekti Köpeği – Sitem Şanlı
DEVAMLI ÖYKÜ
–
KÖŞE
41 Kere Maşallah – Nurşifa Çayır
IV – Y. Canberk Tan
Ortak Sorunlar – Serkan Üstündağ
DENEME
–
ARZULAR ŞELALE
–
ARAŞTIRMA
Beyazıt Yangın Kulesi – Onur Kelpetin
Şiir Turizmi I – Nurşifa Çayır
KİTAP
Müptezel Tanrılar – Elçin Ceylan
SİNEMA
–
TİYATRO
–
FOTOKAYE
Kışı Beklerken – Nurşifa Çayır
KARİKATÜRİZE
–
ŞİİR
Boş Düzah – Gizem Şimal Başar
Derdest – Ferhat Nehir
Karmaşa II – Beyza Özel
Küllerinden – Y. Canberk Tan
Tablo – Barış Berberoğlu
DEMLİK
Akşam – Muharrem Kahraman
Asıl Mesele – Erhan Sezer
Başkanın Vedası – Serdar Şen
Biraz II – Deniz A. Tüzün
Bir Nüfus Memurunun Spor Serüveni – Sezgin Tunç
Bu Sonbahar – Fatih Mehmet Araz
Büyük Adam Olmak – Deniz Karakaya
Büyükbaba ve Kasaba Çetesi – Aysu Altaş
Doldur Sâki – Aysel Ertan
Emeklilik – Cantürk Kamçılı
Hayyam’ın Şarabı – Neval Ekinci
Hoşgeldin Yeni Dünya – Muhammed Avcıoğlu
Hüzün Kuşu – Büşra Okuyan
Gülsüm Hanım ve Murat Bey– Özgür Balamir
Nasıl Oldu da Bitiverdin– Rıdvan Orhan
Olmasın – Özlem Doğan
Sahi Hangi Ara – Mehmet Erce
Sana Tutundum – Zeynep Çelik
Senden Sana – Sümeyye Evcili
Sokak – Gökhan Ergut
Yük Savaşları – Cemil Atmaca
Editör: Gizem Barut
—
‘Hasret’ temalı yazılarınızı 20 Kasım 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Senden Sana Sonraki Yazı: