Rıhtım: Sayı 30 için bir yorum var.

Dergimizin otuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Bana Bir Deniz Feneri Lazım – Sevgi Ünal
Butimar – Sitem Şanlı
Cebimdeki Babaannem – Hatice Dökmen
Körebe – Çağla Uzuner
DEVAMLI ÖYKÜ
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KÖŞE
Mesafeli Yaşam Sözleşmesi – Serkan Üstündağ
Sessiz Saçmalıklar (XL – XLII) – Ferhat Nehir
DENEME
Mazide – Sinem Keskin
ARZULAR ŞELALE
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ARAŞTIRMA
Göbekli Tepe – Onur Kelpetin
KİTAP
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SİNEMA
Dunkirk – Hazal Kısak
Sinema Geçiş Dönemi – Yılmaz Taşkın
TİYATRO
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FOTOKAYE
Bizi Çay Kurtarır – Cemile Tarhan
KARİKATÜRİZE
Zamdan Geriye Kalan – Y. Canberk Tan
ŞİİR
Daima – Barış Berberoğlu
Kara Bahtlı Caretta Caretta’lar – Ferhat Nehir
Notalar Sürgün – Y. Canberk Tan
Pul – Nurşifa Çayır
Sancı – Cemile Tarhan
DEMLİK
Aşk ve Kavga – Barış Demirkaya
Bir Ölünün Vedası – Hakan Bayrakdar
Buhran Beyanatı – Düşen Ünsüz
Dünya ve Ebedi Âlem Arası Uzaklık – Mustafa Necati Çoban
Gidiş – Cantürk Kamçılı
Güliz – Berk Ful
Güneş – M. Emin Aksoy
İşkence – Kubilay Örgün
Kendini Bulana Dek – Aysu Altaş
Mavi Tren – Fatih Mehmet Araz
Mozita – Mehmet Nazım İlgin
Otobüs – Serdar Şen
Peki Ne Kadar Uzak – Nil Eylül Çiğdem
Sıla mı Gurbet mi? – Özlem Doğan
Uzakların Çığlığı – Semiha Can
Yaşıyorum – Halis Kandemir
Yolculuk Devam Ediyordu – Furkan Pişgin
Yusuf ile Züleyha – Yusuf Doğan
Editör: Gizem Barut
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‘Kurtuluş’ temalı yazılarınızı 20 Eylül 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Bir Ölünün Vedası Sonraki Yazı:
Yeni sayi da cok guzel. Yureginize saglik.