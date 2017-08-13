Rıhtım: Sayı 30

by • 13 Ağustos 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (1)575

Fotoğraf: Y. Canberk Tan

Dergimizin otuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
Bana Bir Deniz Feneri LazımSevgi Ünal
Butimar Sitem Şanlı
Cebimdeki BabaannemHatice Dökmen
Körebe Çağla Uzuner

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
Mesafeli Yaşam Sözleşmesi – Serkan Üstündağ
Sessiz Saçmalıklar (XL – XLII) – Ferhat Nehir

DENEME
Mazide – Sinem Keskin

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Göbekli Tepe – Onur Kelpetin

KİTAP

SİNEMA
Dunkirk – Hazal Kısak
Sinema Geçiş Dönemi  – Yılmaz Taşkın

TİYATRO

FOTOKAYE
Bizi Çay Kurtarır Cemile Tarhan

KARİKATÜRİZE
Zamdan Geriye Kalan – Y. Canberk Tan

ŞİİR
Daima – Barış Berberoğlu
Kara Bahtlı Caretta Caretta’lar – Ferhat Nehir
Notalar Sürgün – Y. Canberk  Tan
Pul – Nurşifa Çayır
Sancı – Cemile Tarhan

DEMLİK
Aşk ve KavgaBarış Demirkaya
Bir Ölünün VedasıHakan Bayrakdar
Buhran BeyanatıDüşen Ünsüz
Dünya ve Ebedi Âlem Arası UzaklıkMustafa Necati Çoban
GidişCantürk Kamçılı
GülizBerk Ful
GüneşM. Emin Aksoy
İşkence Kubilay Örgün
Kendini Bulana DekAysu Altaş
Mavi TrenFatih Mehmet Araz
MozitaMehmet Nazım İlgin
OtobüsSerdar Şen
Peki Ne Kadar UzakNil Eylül Çiğdem
Sıla mı Gurbet mi?Özlem Doğan
Uzakların Çığlığı Semiha Can
Yaşıyorum Halis Kandemir
Yolculuk Devam EdiyorduFurkan Pişgin
Yusuf ile ZüleyhaYusuf Doğan

Editör: Gizem Barut

‘Kurtuluş’ temalı yazılarınızı 20 Eylül 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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Rıhtım: Sayı 30 için bir yorum var.

  1. Songul dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 21:34

    Yeni sayi da cok guzel. Yureginize saglik.

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