Rıhtım: Sayı 30 için bir yorum var.

Dergimizin otuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

Bana Bir Deniz Feneri Lazım – Sevgi Ünal

Butimar – Sitem Şanlı

Cebimdeki Babaannem – Hatice Dökmen

Körebe – Çağla Uzuner

DEVAMLI ÖYKÜ

–

KÖŞE

Mesafeli Yaşam Sözleşmesi – Serkan Üstündağ

Sessiz Saçmalıklar (XL – XLII) – Ferhat Nehir



DENEME

Mazide – Sinem Keskin

ARZULAR ŞELALE

–

ARAŞTIRMA

Göbekli Tepe – Onur Kelpetin

KİTAP

–

SİNEMA

Dunkirk – Hazal Kısak

Sinema Geçiş Dönemi – Yılmaz Taşkın

TİYATRO

–

FOTOKAYE

Bizi Çay Kurtarır – Cemile Tarhan

KARİKATÜRİZE

Zamdan Geriye Kalan – Y. Canberk Tan

ŞİİR

Daima – Barış Berberoğlu

Kara Bahtlı Caretta Caretta’lar – Ferhat Nehir

Notalar Sürgün – Y. Canberk Tan

Pul – Nurşifa Çayır

Sancı – Cemile Tarhan

DEMLİK

Aşk ve Kavga – Barış Demirkaya

Bir Ölünün Vedası – Hakan Bayrakdar

Buhran Beyanatı – Düşen Ünsüz

Dünya ve Ebedi Âlem Arası Uzaklık – Mustafa Necati Çoban

Gidiş – Cantürk Kamçılı

Güliz – Berk Ful

Güneş – M. Emin Aksoy

İşkence – Kubilay Örgün

Kendini Bulana Dek – Aysu Altaş

Mavi Tren – Fatih Mehmet Araz

Mozita – Mehmet Nazım İlgin

Otobüs – Serdar Şen

Peki Ne Kadar Uzak – Nil Eylül Çiğdem

Sıla mı Gurbet mi? – Özlem Doğan

Uzakların Çığlığı – Semiha Can

Yaşıyorum – Halis Kandemir

Yolculuk Devam Ediyordu – Furkan Pişgin

Yusuf ile Züleyha – Yusuf Doğan

Editör: Gizem Barut

—

‘Kurtuluş’ temalı yazılarınızı 20 Eylül 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.