Dergimizin yirmi dokuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

Kirmende Sıla Gezer – Hatice Dökmen

Sümbülde Lale – Burçin Mengütay

DEVAMLI ÖYKÜ

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KÖŞE

Sessiz Saçmalıklar (XXXVI – XXXIX) – Ferhat Nehir

Yeni Gelecek – Serkan Üstündağ

DENEME

Basamak – Barış Berberoğlu

Bir Bilinmeyenli Hikâye – Y. Canberk Tan

ARZULAR ŞELALE

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ARAŞTIRMA

Ihlamur Kasrı – Onur Kelpetin

KİTAP

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SİNEMA

Apocalypse Now – Yılmaz Taşkın

İlk Dönem Türk Sineması – Yılmaz Taşkın

Bar Bahr – Hazal Kısak

TİYATRO

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FOTOKAYE

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KARİKATÜRİZE

Pilsen Milsen – Y. Canberk Tan

ŞİİR

Bir Kolomb Hatırası – Turgay Demir

Birleşme II – Beyza Özel

Böyle Biline – Ferhat Nehir

Günden Güne Çoğalan – Y. Canberk Tan

DEMLİK

Ahtapot Sancısı – Yunus Karakoyun

Alice’e Mektuplar – Yusuf Doğan

Bir Ev İçin – Tayfun Ak

Bir Mahkumun Son Çığlığı – Ümran Bulut

Bu Gece – Ali Berk Perçiner

Deniz ve Kara – Aysu Altaş

Dostane-i Şikeste – Enes Yalçın

Dünden Sonra Bugünden Önce – Aysel Ertan

Geçmiş Gelecek – Işın Erenoğlu Üstündağ

Geleceğe Not – Nurşifa Çayır

Geleceğin Çiçekleri – Semiha Can

Hileli Oyun – Mert Tahta

Kırmızı Kamyonlu Çocuk – Çağlar Karatuğ

Meğer Vammatar Sinek Doğurmuş – Mina Pelit

Mevsimler – Adem Yağmur

On Sekiz Numaralı Koltuk – Uğur Arlıer

Yankı – Ahmet Uğur Türkyılmaz

Yokluğun Sınırı – Engin Sevinç

Editör: Gizem Barut

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‘Uzak’ temalı yazılarınızı 20 Temmuz 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.