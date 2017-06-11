Dergimizin yirmi dokuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Kirmende Sıla Gezer – Hatice Dökmen
Sümbülde Lale – Burçin Mengütay
DEVAMLI ÖYKÜ
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KÖŞE
Sessiz Saçmalıklar (XXXVI – XXXIX) – Ferhat Nehir
Yeni Gelecek – Serkan Üstündağ
DENEME
Basamak – Barış Berberoğlu
Bir Bilinmeyenli Hikâye – Y. Canberk Tan
ARZULAR ŞELALE
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ARAŞTIRMA
Ihlamur Kasrı – Onur Kelpetin
KİTAP
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SİNEMA
Apocalypse Now – Yılmaz Taşkın
İlk Dönem Türk Sineması – Yılmaz Taşkın
Bar Bahr – Hazal Kısak
TİYATRO
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FOTOKAYE
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KARİKATÜRİZE
Pilsen Milsen – Y. Canberk Tan
ŞİİR
Bir Kolomb Hatırası – Turgay Demir
Birleşme II – Beyza Özel
Böyle Biline – Ferhat Nehir
Günden Güne Çoğalan – Y. Canberk Tan
DEMLİK
Ahtapot Sancısı – Yunus Karakoyun
Alice’e Mektuplar – Yusuf Doğan
Bir Ev İçin – Tayfun Ak
Bir Mahkumun Son Çığlığı – Ümran Bulut
Bu Gece – Ali Berk Perçiner
Deniz ve Kara – Aysu Altaş
Dostane-i Şikeste – Enes Yalçın
Dünden Sonra Bugünden Önce – Aysel Ertan
Geçmiş Gelecek – Işın Erenoğlu Üstündağ
Geleceğe Not – Nurşifa Çayır
Geleceğin Çiçekleri – Semiha Can
Hileli Oyun – Mert Tahta
Kırmızı Kamyonlu Çocuk – Çağlar Karatuğ
Meğer Vammatar Sinek Doğurmuş – Mina Pelit
Mevsimler – Adem Yağmur
On Sekiz Numaralı Koltuk – Uğur Arlıer
Yankı – Ahmet Uğur Türkyılmaz
Yokluğun Sınırı – Engin Sevinç
Editör: Gizem Barut
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‘Uzak’ temalı yazılarınızı 20 Temmuz 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
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