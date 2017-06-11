Rıhtım: Sayı 29

by • 11 Haziran 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)360

Kapak: Pınar Balabanoğlu

Dergimizin yirmi dokuzuncu sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
Kirmende Sıla GezerHatice Dökmen
Sümbülde LaleBurçin Mengütay

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
Sessiz Saçmalıklar (XXXVI – XXXIX)Ferhat Nehir
Yeni GelecekSerkan Üstündağ

DENEME
BasamakBarış Berberoğlu
Bir Bilinmeyenli HikâyeY. Canberk Tan

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Ihlamur KasrıOnur Kelpetin

KİTAP

SİNEMA
Apocalypse  NowYılmaz Taşkın
İlk Dönem Türk SinemasıYılmaz Taşkın
Bar BahrHazal Kısak

TİYATRO

FOTOKAYE

KARİKATÜRİZE
Pilsen MilsenY. Canberk Tan

ŞİİR
Bir Kolomb HatırasıTurgay Demir
Birleşme IIBeyza Özel
Böyle BilineFerhat Nehir
Günden Güne Çoğalan Y. Canberk Tan

DEMLİK
Ahtapot SancısıYunus Karakoyun
Alice’e MektuplarYusuf Doğan
Bir Ev İçinTayfun Ak
Bir Mahkumun Son ÇığlığıÜmran Bulut
Bu GeceAli Berk Perçiner
Deniz ve KaraAysu Altaş
Dostane-i ŞikesteEnes Yalçın
Dünden Sonra Bugünden Önce Aysel Ertan
Geçmiş Gelecek Işın Erenoğlu Üstündağ
Geleceğe NotNurşifa Çayır
Geleceğin ÇiçekleriSemiha Can
Hileli OyunMert Tahta
Kırmızı Kamyonlu ÇocukÇağlar Karatuğ
Meğer Vammatar Sinek DoğurmuşMina Pelit
MevsimlerAdem Yağmur
On Sekiz Numaralı KoltukUğur Arlıer
YankıAhmet Uğur Türkyılmaz
Yokluğun SınırıEngin Sevinç

Editör: Gizem Barut

‘Uzak’ temalı yazılarınızı 20 Temmuz 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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