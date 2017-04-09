Dergimizin yirmi sekizinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

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DEVAMLI ÖYKÜ

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KÖŞE

Sessiz Saçmalıklar… – Ferhat Nehir

Umut Vaatleri – Serkan Üstündağ

DENEME

Bir Rüya İçin Bir Ağıt – Y. Canberk Tan

ARZULAR ŞELALE

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ARAŞTIRMA

Dünya Mirasımız Ani – Onur Kelpetin

KİTAP

Lola ve Komşu Çocuk – Elçin Ceylan

Vişnenin Cinsiyeti – Dilay Özdemir

SİNEMA

2001: A Space Odyssey – Yılmaz Taşkın

İlk Dönem Sinema – Yılmaz Taşkın

Trumbo: Hollywood’da Komünist Avı – Uğur Can

TİYATRO

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FOTOKAYE

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KARİKATÜRİZE

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ŞİİR

Bir Umut Beklemek – Burçin Mengütay

Çirkin Ördek – Gizem Şimal Başar

Dört Duvar – Y. Canberk Tan

Ezilmiş Uçaklar – Furkan Sönmez

Girizgahta Tükenen Şiir – Ferhat Nehir

Olmasaydı Sonumuz Böyle – Y. Canberk Tan

Öz-Geçmiş – Furkan Sönmez

Sahi Yapraklar – Cemile Tarhan

DEMLİK

Ali Rıza Bey’in Cenazesi – İsmail Tağa

Baş Tacı – Adem Yağmur

Bir Mucize – Melek Sağlam

Çığlık – Faruk Koç

Doğaoğlu Olabilse İnsanoğlu – Hatice Arslan

Islık – Kerim Gürgen

Masadaki Peçete Kutusu – Nihan Çiçeksoy

Mutluluk – Işın Erenoğlu Üstündağ

Sana Dair – Beyza Ahı

Umudun Fırtınası – Özlem Doğan Parlak

Umutluluk – Tarık Nazik

Umutsuz Girizgah – Yusuf Ataberk

Yarın Ölecekmiş Gibi Yaşamak – Derin Kubilay

Yirmimde Yakalandım Hastalığa – Cemil Atmaca

Yolda Kalmış Abdal – Yunus Karakoyun

Yürek Sızım – Zeynep Çelik

Ziyaret – Orçun Yalçın

Editör: Y. Canberk Tan

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‘Gelecek’ temalı yazılarınızı 20 Mayıs 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.