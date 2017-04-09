Dergimizin yirmi sekizinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
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DEVAMLI ÖYKÜ
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KÖŞE
Sessiz Saçmalıklar… – Ferhat Nehir
Umut Vaatleri – Serkan Üstündağ
DENEME
Bir Rüya İçin Bir Ağıt – Y. Canberk Tan
ARZULAR ŞELALE
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ARAŞTIRMA
Dünya Mirasımız Ani – Onur Kelpetin
KİTAP
Lola ve Komşu Çocuk – Elçin Ceylan
Vişnenin Cinsiyeti – Dilay Özdemir
SİNEMA
2001: A Space Odyssey – Yılmaz Taşkın
İlk Dönem Sinema – Yılmaz Taşkın
Trumbo: Hollywood’da Komünist Avı – Uğur Can
TİYATRO
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FOTOKAYE
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KARİKATÜRİZE
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ŞİİR
Bir Umut Beklemek – Burçin Mengütay
Çirkin Ördek – Gizem Şimal Başar
Dört Duvar – Y. Canberk Tan
Ezilmiş Uçaklar – Furkan Sönmez
Girizgahta Tükenen Şiir – Ferhat Nehir
Olmasaydı Sonumuz Böyle – Y. Canberk Tan
Öz-Geçmiş – Furkan Sönmez
Sahi Yapraklar – Cemile Tarhan
DEMLİK
Ali Rıza Bey’in Cenazesi – İsmail Tağa
Baş Tacı – Adem Yağmur
Bir Mucize – Melek Sağlam
Çığlık – Faruk Koç
Doğaoğlu Olabilse İnsanoğlu – Hatice Arslan
Islık – Kerim Gürgen
Masadaki Peçete Kutusu – Nihan Çiçeksoy
Mutluluk – Işın Erenoğlu Üstündağ
Sana Dair – Beyza Ahı
Umudun Fırtınası – Özlem Doğan Parlak
Umutluluk – Tarık Nazik
Umutsuz Girizgah – Yusuf Ataberk
Yarın Ölecekmiş Gibi Yaşamak – Derin Kubilay
Yirmimde Yakalandım Hastalığa – Cemil Atmaca
Yolda Kalmış Abdal – Yunus Karakoyun
Yürek Sızım – Zeynep Çelik
Ziyaret – Orçun Yalçın
Editör: Y. Canberk Tan
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‘Gelecek’ temalı yazılarınızı 20 Mayıs 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
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