Rıhtım: Sayı 28

by • 9 Nisan 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)306

Kapak: Pınar Balabanoğlu

Dergimizin yirmi sekizinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
Sessiz Saçmalıklar…Ferhat Nehir
Umut Vaatleri Serkan Üstündağ

DENEME
Bir Rüya İçin Bir Ağıt – Y. Canberk Tan

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Dünya Mirasımız Ani – Onur Kelpetin

KİTAP
Lola ve Komşu ÇocukElçin Ceylan
Vişnenin CinsiyetiDilay Özdemir

SİNEMA
2001: A Space OdysseyYılmaz Taşkın
İlk Dönem SinemaYılmaz Taşkın
Trumbo: Hollywood’da Komünist Avı Uğur Can

TİYATRO

FOTOKAYE

KARİKATÜRİZE

ŞİİR
Bir Umut BeklemekBurçin Mengütay
Çirkin ÖrdekGizem Şimal Başar
Dört Duvar – Y. Canberk Tan
Ezilmiş UçaklarFurkan Sönmez
Girizgahta Tükenen Şiir – Ferhat Nehir
Olmasaydı Sonumuz Böyle – Y. Canberk Tan
Öz-GeçmişFurkan Sönmez
Sahi YapraklarCemile Tarhan

DEMLİK
Ali Rıza Bey’in Cenazesi İsmail Tağa
Baş TacıAdem Yağmur
Bir Mucize Melek Sağlam
Çığlık Faruk Koç
Doğaoğlu Olabilse İnsanoğluHatice Arslan
IslıkKerim Gürgen
Masadaki Peçete KutusuNihan Çiçeksoy
Mutluluk Işın Erenoğlu Üstündağ
Sana DairBeyza Ahı
Umudun FırtınasıÖzlem Doğan Parlak
UmutlulukTarık Nazik
Umutsuz Girizgah Yusuf Ataberk
Yarın Ölecekmiş Gibi YaşamakDerin Kubilay
Yirmimde Yakalandım Hastalığa – Cemil Atmaca
Yolda Kalmış Abdal Yunus Karakoyun
Yürek SızımZeynep Çelik
Ziyaret Orçun Yalçın

Editör: Y. Canberk Tan

‘Gelecek’ temalı yazılarınızı 20 Mayıs 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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