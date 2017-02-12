Dergimizin yirmi yedinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

Islak Mavi Mektup – Burçin Mengütay

Sabun Kışı – Dilay Özdemir

Zamansızlar – Yılmaz Taşkın

DEVAMLI ÖYKÜ

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KÖŞE

Her Şeyin Ölümü – Cemile Tarhan

Mektup Tarifi – Serkan Üstündağ

V III – Y. Canberk Tan

DENEME

Beklenti’sizlik – Nur Horus

İçime Dökülen Irmak – Turgay Demir



ARZULAR ŞELALE

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ARAŞTIRMA

Caferağa Medresesi – Onur Kelpetin

KİTAP

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SİNEMA

Knight of Cups – Yılmaz Taşkın

TİYATRO

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FOTOKAYE

İki İhtiyar Taşkın – Y. Canberk Tan

KARİKATÜRİZE

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ŞİİR

Beşinci Şimdilerde ve Sonralarda – Beyza Özel

Kendimi Seninle Tamamladım – Y. Canberk Tan

Kül – Cemile Tarhan

Öte – Gizem Şimal Başar

Polis Telsizi Cinayetleri – Barış Berberoğlu

Yolu Kesen Nehirler – Ferhat Nehir



DEMLİK

Adımım – Zeynep Mutlu

Anlat Bana – Latife Yücedağ

Ayna Ayna Söyle Bana – Kevser Kağıt

Bana Bir Mektup Gönder Mavi Olan – Emra Göndüz

Biz’e Göre – Serap Ramazan

Ejderha – Taner Yıldız

Hayaller – Aysu Altaş

İlk – Alp Aksoy

Kırık Kiremitler – Tarık Nazik

Mars ile Venüs’ün Şarkısı – Egemen Ozan

Mektup Ağrısı – Zeynep Altıntepe

Mektuptaki Sır – Semiha Çetin

Ölüler Konuşamaz Zaten – Aytuğ Özlemiş

Ömrün Zamansız Gidişi – Mehmet Erce

Ruh İstasyonum – Hatice Arslan

Sandal – İrem Çaylı

Senden Önce Senden Sonra – Tolga Türkyılmaz

Siz Bayan – Oğuzhan Akıcı

Son Tenor – Serhat Kıran

Yarım Kalmaya Zorlanmış Hayatlar – Ahmet Engin Gökçe

Editör: Gizem Barut

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‘Umut’ temalı yazılarınızı 20 Mart 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.