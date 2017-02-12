Dergimizin yirmi yedinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Islak Mavi Mektup – Burçin Mengütay
Sabun Kışı – Dilay Özdemir
Zamansızlar – Yılmaz Taşkın
DEVAMLI ÖYKÜ
–
KÖŞE
Her Şeyin Ölümü – Cemile Tarhan
Mektup Tarifi – Serkan Üstündağ
V III – Y. Canberk Tan
DENEME
Beklenti’sizlik – Nur Horus
İçime Dökülen Irmak – Turgay Demir
ARZULAR ŞELALE
–
ARAŞTIRMA
Caferağa Medresesi – Onur Kelpetin
KİTAP
–
SİNEMA
Knight of Cups – Yılmaz Taşkın
TİYATRO
–
FOTOKAYE
İki İhtiyar Taşkın – Y. Canberk Tan
KARİKATÜRİZE
–
ŞİİR
Beşinci Şimdilerde ve Sonralarda – Beyza Özel
Kendimi Seninle Tamamladım – Y. Canberk Tan
Kül – Cemile Tarhan
Öte – Gizem Şimal Başar
Polis Telsizi Cinayetleri – Barış Berberoğlu
Yolu Kesen Nehirler – Ferhat Nehir
DEMLİK
Adımım – Zeynep Mutlu
Anlat Bana – Latife Yücedağ
Ayna Ayna Söyle Bana – Kevser Kağıt
Bana Bir Mektup Gönder Mavi Olan – Emra Göndüz
Biz’e Göre – Serap Ramazan
Ejderha – Taner Yıldız
Hayaller – Aysu Altaş
İlk – Alp Aksoy
Kırık Kiremitler – Tarık Nazik
Mars ile Venüs’ün Şarkısı – Egemen Ozan
Mektup Ağrısı – Zeynep Altıntepe
Mektuptaki Sır – Semiha Çetin
Ölüler Konuşamaz Zaten – Aytuğ Özlemiş
Ömrün Zamansız Gidişi – Mehmet Erce
Ruh İstasyonum – Hatice Arslan
Sandal – İrem Çaylı
Senden Önce Senden Sonra – Tolga Türkyılmaz
Siz Bayan – Oğuzhan Akıcı
Son Tenor – Serhat Kıran
Yarım Kalmaya Zorlanmış Hayatlar – Ahmet Engin Gökçe
Editör: Gizem Barut
—
‘Umut’ temalı yazılarınızı 20 Mart 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Hayaller Sonraki Yazı: