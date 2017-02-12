Rıhtım: Sayı 27

by • 12 Şubat 2017 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)146

Kapak: Pınar Balabanoğlu

Dergimizin yirmi yedinci sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
Islak Mavi MektupBurçin Mengütay
Sabun KışıDilay Özdemir
ZamansızlarYılmaz Taşkın

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
Her Şeyin Ölümü Cemile Tarhan
Mektup Tarifi Serkan Üstündağ
V III – Y. Canberk Tan

DENEME
Beklenti’sizlikNur Horus
İçime Dökülen Irmak – Turgay Demir

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Caferağa Medresesi Onur Kelpetin

KİTAP
– 

SİNEMA
Knight of Cups – Yılmaz Taşkın 

TİYATRO

FOTOKAYE
İki İhtiyar Taşkın – Y. Canberk Tan 

KARİKATÜRİZE

ŞİİR
Beşinci Şimdilerde ve SonralardaBeyza Özel
Kendimi Seninle TamamladımY. Canberk Tan
Kül Cemile Tarhan
ÖteGizem Şimal Başar
Polis Telsizi CinayetleriBarış Berberoğlu
Yolu Kesen Nehirler Ferhat Nehir

DEMLİK
Adımım Zeynep Mutlu
Anlat BanaLatife Yücedağ
Ayna Ayna Söyle BanaKevser Kağıt
Bana Bir Mektup Gönder Mavi Olan Emra Göndüz
Biz’e GöreSerap Ramazan
EjderhaTaner Yıldız 
Hayaller Aysu Altaş
İlkAlp Aksoy
Kırık KiremitlerTarık Nazik
Mars ile Venüs’ün ŞarkısıEgemen Ozan
Mektup Ağrısı Zeynep Altıntepe
Mektuptaki Sır Semiha Çetin
Ölüler Konuşamaz ZatenAytuğ Özlemiş
Ömrün Zamansız GidişiMehmet Erce
Ruh İstasyonumHatice Arslan
Sandalİrem Çaylı
Senden Önce Senden SonraTolga Türkyılmaz
Siz BayanOğuzhan Akıcı
Son TenorSerhat Kıran
Yarım Kalmaya Zorlanmış HayatlarAhmet Engin Gökçe

Editör: Gizem Barut

‘Umut’ temalı yazılarınızı 20 Mart 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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