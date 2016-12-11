Rıhtım: Sayı 26

by • 11 Aralık 2016 • Manşet, RıhtımYorumlar (0)354

Sayı: 26

Dergimizin yirmi altıncı sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ
Kalıp İnsan Manifestosu – Barış Berberoğlu
PapatyaBanu Düzgün

DEVAMLI ÖYKÜ

KÖŞE
Kitaba ve Okumaya DairUğur Can
Papatya Kültürü – Serkan Üstündağ
Ve – Y. Canberk Tan

DENEME
Üç Şehir TaşraY. Canberk Tan
Merkezkaç Kuvvetine Karşı DirenmekNur Horus

ARZULAR ŞELALE

ARAŞTIRMA
Kariye MüzesiOnur Kelpetin

KİTAP
Sürgün Çocuklar – Elçin Ceylan

SİNEMA
Barbarella – Yılmaz Taşkın

TİYATRO

FOTOKAYE
Güzden Yollar – Y. Canberk Tan
Oda – Elif Alper

KARİKATÜRİZE

ŞİİR
Birinci SonbaharY. Canberk Tan
Eşsiz Suretin – Cemile Tarhan
Yetişilmeyen Gece – Ferhat Nehir

DEMLİK
Acil Şiir – Enes Yalçın
Avuçlarımda Siyah Papatyalar – Emra Göndüz
Beyaz Uzay Satılık – Aysu Altaş
Boşluğun Tam Ortasındaki… – Mert Koçak
Büyürken Yokuşlarım – Cansu Öztürk
Gariban Muhittin – Kemal Kaçamak
Kırık – Dilay Özdemir
Loş Işıklı Caddeler – Devran Yılmaz
Musalar – Merve Balcıoğlu
Zalim Yara – Burçin Mengütay

Editör: Gizem Barut

‘Mektup’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2017’ye kadar  ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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