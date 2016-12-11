Dergimizin yirmi altıncı sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.
ÖYKÜ
Kalıp İnsan Manifestosu – Barış Berberoğlu
Papatya – Banu Düzgün
DEVAMLI ÖYKÜ
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KÖŞE
Kitaba ve Okumaya Dair – Uğur Can
Papatya Kültürü – Serkan Üstündağ
Ve – Y. Canberk Tan
DENEME
Üç Şehir Taşra – Y. Canberk Tan
Merkezkaç Kuvvetine Karşı Direnmek – Nur Horus
ARZULAR ŞELALE
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ARAŞTIRMA
Kariye Müzesi – Onur Kelpetin
KİTAP
Sürgün Çocuklar – Elçin Ceylan
SİNEMA
Barbarella – Yılmaz Taşkın
TİYATRO
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FOTOKAYE
Güzden Yollar – Y. Canberk Tan
Oda – Elif Alper
KARİKATÜRİZE
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ŞİİR
Birinci Sonbahar – Y. Canberk Tan
Eşsiz Suretin – Cemile Tarhan
Yetişilmeyen Gece – Ferhat Nehir
DEMLİK
Acil Şiir – Enes Yalçın
Avuçlarımda Siyah Papatyalar – Emra Göndüz
Beyaz Uzay Satılık – Aysu Altaş
Boşluğun Tam Ortasındaki… – Mert Koçak
Büyürken Yokuşlarım – Cansu Öztürk
Gariban Muhittin – Kemal Kaçamak
Kırık – Dilay Özdemir
Loş Işıklı Caddeler – Devran Yılmaz
Musalar – Merve Balcıoğlu
Zalim Yara – Burçin Mengütay
Editör: Gizem Barut
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‘Mektup’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
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Oda