Dergimizin yirmi altıncı sayısı ile sizleri selamlıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

ÖYKÜ

Kalıp İnsan Manifestosu – Barış Berberoğlu

Papatya – Banu Düzgün

DEVAMLI ÖYKÜ

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KÖŞE

Kitaba ve Okumaya Dair – Uğur Can

Papatya Kültürü – Serkan Üstündağ

Ve – Y. Canberk Tan

DENEME

Üç Şehir Taşra – Y. Canberk Tan

Merkezkaç Kuvvetine Karşı Direnmek – Nur Horus



ARZULAR ŞELALE

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ARAŞTIRMA

Kariye Müzesi – Onur Kelpetin



KİTAP

Sürgün Çocuklar – Elçin Ceylan



SİNEMA

Barbarella – Yılmaz Taşkın

TİYATRO

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FOTOKAYE

Güzden Yollar – Y. Canberk Tan

Oda – Elif Alper

KARİKATÜRİZE

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ŞİİR

Birinci Sonbahar – Y. Canberk Tan

Eşsiz Suretin – Cemile Tarhan

Yetişilmeyen Gece – Ferhat Nehir

DEMLİK

Acil Şiir – Enes Yalçın

Avuçlarımda Siyah Papatyalar – Emra Göndüz

Beyaz Uzay Satılık – Aysu Altaş

Boşluğun Tam Ortasındaki… – Mert Koçak

Büyürken Yokuşlarım – Cansu Öztürk

Gariban Muhittin – Kemal Kaçamak

Kırık – Dilay Özdemir

Loş Işıklı Caddeler – Devran Yılmaz

Musalar – Merve Balcıoğlu

Zalim Yara – Burçin Mengütay

Editör: Gizem Barut

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‘Mektup’ temalı yazılarınızı 20 Ocak 2017’ye kadar ctan@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.