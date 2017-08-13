Pul

by • 13 Ağustos 2017 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (5)411

Zarf açıldı mı bir kere,
Bu viran şehirden bahar geçer.
Saman kâğıdından hallice mektubunun
Satır aralarında karanfil kokulu serçeler…
Bir hayattan bin hayat geçermiş de,
Birinin izi silinmezmiş der gibi sözcükler.
Kürk Mantolu Madonna’da Raif Efendi’ye
“Hayat ve zaruretler insana birçok şey öğretir.” demişti,
Gözümden  taşmıştı heceler.

Kenar boşluklarında soluklandığım anlar,
Ruhum hakikate ne kadar yakın olduğunu anlar.
Mektubun kalkınca sıcak rüzgârlı rafa,
Karanlık gökyüzümde kutsal mumlar yanar.
Kimine göre yanlış çağın yalnızıyım,
Ya da yalnızlığın alın yazısıyım.
Sen solumda ip atladıkça kimse bilmeyecek ki,
Mektubuna pul olmaya razıyım

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Pul için 5 yorum var.

  1. Zehra dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 23:52

    Bayıldım, biraz kendimi, biraz başka başka anıları anımsattı. Bir geçmişe götürdü orada bıraktı. Kalemine sağlık

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  2. Han dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 21:36

    Mektubuna pul olmaya raziyim …

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  3. Ali dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 21:33

    Böyle güzel şiirler okudukca daha çok ilham geliyor…tesekkurler devamini bekliyoruz

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  4. Neşe dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 19:08

    Kalemine sağlık güzel arkadaşım. Sözcükler her mısrada göstermiş uyumunu.

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  5. Soner dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 18:59

    Şiirin her cümlesi adeta bir kartpostal kıvamında, zamanın ötesindeki mısralar adeta derin duyguların tercümanı gibi ruhumu okşadı. Harika olmuş emeğine sağlık.

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