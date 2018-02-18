Profesyonel

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Çağla Uzuner

Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 19 Mayis Universitesi. Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi, Middlesex Universitesi.

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Rıhtım: Sayı 33
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34. sayı için tema: “Çöküş”

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