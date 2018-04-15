Portakal Ağacı

Büyür mavi ceket şu dalgın, tuzlu sularda

Üşüten bir yangın şu dik orman

Yürümüyor aslında beyaz saçlı duvarlar

Yön duygusu şaşmış, sevinçsiz bir balığa

Benzeyen çıplak ayaklı dalgalar

Hareketleri ölüdür balıkları iğneye sevk eden

Narin giyinmiş bir plajın kumlarının

Kırmızı rengini görmemişler önceden

Soğuk baktıkları limana çöktüğünde

Dişlerine yosun vurur geç kalmış bir kıyıdan

Mavisi ucuz botlardan yanaşır acil vapurlar

Üşür ne garip ki evleri yanan insanlar

Hayatımda hiç görmedim portakal ağacını

Binaların arası soyulmuş kabuklar

Sinirli burunlara vurur gün ışığı

Asılı bir güneş beni hiç görmedi

Camlarım hiç denize devrilmedi

Hiç düzleşmedi gece ters yatan kayıklar

Yazan: Onur Kılıç