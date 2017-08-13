Ben yaşanılan bazı anlar için kelimelerin anlamsız, harflerin ve rakamların manasız olduğuna inanırım. Hiçbir şey beni anlatmak için yeterli değildir. Ne aklımdakileri dizelere dökebilirim, ne de kalbimden geçenleri haykırabilirim. Bir yerlerde sorun olduğuna eminimdir ama kaynağına ulaşabilecek kadar güçlü değilimdir. Belki de sıkıntı bende değil, benden ötededir.

Bu boşluk anlarında genellikle bocalamalar boy gösterir. Bir amaçsızlık, sıkıntı silsileleri… Daha derdini bile anlatamayacak durumdayken, olumsuzluklardan uzaklaşmak imkânsız gelir. Evet, uzaklaşmak. Tüm problemleri bir kenara itip onlardan olabildiğince kurtulmak. Peki, ama nasıl? Ben daha cümlelere, kelimelere ve dahi harflere bile küskünken nasıl uzaklaşabilirim? Uzaklaşsam bile ne kadar gidebilirim? Gerçekten çok uzaksa… Beni kim geri getirebilir?

Bütün bu soruları sorabildiğime göre bir sıkıntım olduğunu ve bunu çözümleyemeyecek kadar yoğun, karmaşık bir süreçten geçtiğimi idrak edebiliyorum. Derman arayışları içindeyim Sordukça soruyorum, sorgulamaktan geri durmuyorum. Ve artık uzaklarda bir umut ışığı görüyorum. Ama o uzaklardan korkuyorum. Derdimi, tasamı bırakmaktan değil elbet; bilinmezliğime yolculuktan korkuyorum. Bundan daha kötüsü olabilir mi, diye soruyorum. Ve sordukça fark ediyorum ki ben aslında gitmekten değil, umuduna sarıldığım o uzaklarda, aradığımı bulamamaktan korkuyorum.

Daha kendime itiraf ederken bile zorlansam da bu yolculuk cesaret isteyen bir serüven. Orada bir köyün olduğunu bilirsin. Uzaklardaki o köyün olduğunu bilirsin ama yine de beklersin. Çünkü aslında sen o köyün yolunu bilmezsin. Şu an bulunduğun yer ve zaman ve insanlar belki oradakilerden çok daha kötü olduğu hâlde mesafeler gözünü korkutur. Nasıl, ne kadar gideceğini bilmemek; kimin desteğini alabileceğini tahmin edememek… Ürkütür.

Bu bir çeşit kumardır. Cesareti olanların girebileceği bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de… Ama mesafelerden çekinip bu yola girmemek baştan kaybetmektir. Eğer umudun o köyde ise uzaklık gözünü korkutmasın; en fazla kaybolursun ve yoluna devam edersin.

Yazan: Nil Eylül Çiğdem

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