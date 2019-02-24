Demlik

Oyunlar Plazalar Ya da Tekrar Eden Soru

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

Comments (1)
  1. Hakan Kurtulus dedi ki:
    24 Şubat 2019, 17:41

    Hikâye denen düşünme formunun kendine has mekaniğini sezebildiğimiz bir yazı. Deleuze’ce soylersek, öyküsel düşünmenin. Bir sonraki öykünün neye benzeyeceğini şimdiden merak ediyorum. Tebrikler.

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