Sevinçlerim sonbaharda dalında durma pahasına çırpınan yaprak gibi

Düşse yere çürüyüp unutulacak

Takati de yok üstelik kalmaya

Kalamaz artık ait değil o dala

Gitmek isteyen o değildi

Mecburdu

Bir mucize olsaydı ya, zor muydu çok?

Tekrar yeşerecek sevinçlerin

Her sonbahar yerini mutlaka elvedaya bırakıyor dedim

Gidenler geri de dönebilirler demesin mi

Öyle miydi söylediği gibi kolay…

Elbet öyleydi.

Ne havam ne yaprağım bana ait

Ama

Her zaman yenilenip geliyorlardı

Yeni umutlarla her seferinde

Her defasında masyeşil

Sevinçlerimin içinde sen senin içinde sevinçlerim

Sırma saçlım beni kalbimden yaraladın

Yeşil bir orman gibi bak

Oksijen versin bakışların.

Yazan: Nadire Tatar