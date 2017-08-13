Yitik sevdalardan açar gerbera

Bir kurşun alır gider başını, parmak özgürlüğünde

Siyanür gibi yayılır coğrafyama dikta

Çocuk yaşta hasret her şeye, bir tabut gömülür çocuk yaşta.

Çığlıklar kulak tırmalardı önceden

Ağız oynatanlar diş kaybediyor artık

Piyanolar prangalı, notalar sürgün

Ölüyor Sibirya’da bir küskün

Kalabalık içerisinde

Geçiyor sokaklardan umut

Öylesine uzak kalmışız adınca

İşte biz de böyle ölüyoruz her gün.

Kindarım bu akşam,

Herkes için acı diliyorum

Ticari kaygılarınız doğru çıksın ve

Bolca acı çekin koltuklarınızda

Meslek olunca kul hakkı yemek

Adolf alkış tutar

Önden verilir memurun bahşişi

Kıskanır tabii orospu da

İşte biz de bir akşam

Yürüdük, sokaklarda özgürdük

İşte Adolf bizde bu akşam

Beraber yürüdük, dedi

Özgürlük.

Yazar hakkında: Y. Canberk Tan 4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.