Notalar Sürgün

by • 13 Ağustos 2017 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (0)54

Yitik sevdalardan açar gerbera
Bir kurşun alır gider başını, parmak özgürlüğünde
Siyanür gibi yayılır coğrafyama dikta
Çocuk yaşta hasret her şeye, bir tabut gömülür çocuk yaşta.
Çığlıklar kulak tırmalardı önceden
Ağız oynatanlar diş kaybediyor artık
Piyanolar prangalı, notalar sürgün
Ölüyor Sibirya’da bir küskün
Kalabalık içerisinde
Geçiyor sokaklardan umut
Öylesine uzak kalmışız adınca
İşte biz de böyle ölüyoruz her gün.

Kindarım bu akşam,
Herkes için acı diliyorum
Ticari kaygılarınız doğru çıksın ve
Bolca acı çekin koltuklarınızda
Meslek olunca kul hakkı yemek
Adolf alkış tutar
Önden verilir memurun bahşişi
Kıskanır tabii orospu da
İşte biz de bir akşam
Yürüdük, sokaklarda özgürdük
İşte Adolf bizde bu akşam
Beraber yürüdük, dedi
Özgürlük.

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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