Moshonisia için 17 yorum var.

(İki bilinmeyenli veda)
Kelimelerimi mazur görün bayım
Epeyce yorgunlar……
İnce bellideki mis kokan dumanımı çaldılar…….
Kelime avcıları gitti gelmez!
Sıcaklığınıza üşüyen o küçük çocuk
Bilinmez nicedir kayıp……
Kelimelerimi mazur görün bayım
Epeyce yorgunlar……..
Çiçek kokan bir yalnızlık türküsünde kayboldular……
O ada, o deniz ve siz bayım…
Keşke….
Keşkelerimizi de alıp götürseler………..
Yazan: Ayşenur Demir
Gezici Hayatlar Sonraki Yazı:
Suçlu Ampuller
Hatalarımızdan ders çıkarabiliyor muyuz ? Aynı hataları tekrarlamaktan ve yeni keşkelere zemin hazırlamaktan ne kadar kaçınabiliyoruz ? Bu soruyu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Bence vicdanınız temiz, yüreğiniz güzel ise keşkeleriniz olmaz… Temiz vicdan ve yürek de her insana nasip olmaz…
NEREDEN GELDİĞİNİ BİLENLER İÇİN KEŞKELER YOKTUR……
İyi ki “keşke”lerden çok “iyi ki” lerle dolu bir hayatım oldu bu güne kadar. İşte bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah’a şükrediyorum bu güzelliklere, bu insanlara, yaşama sebebim olan her şeye sahip olduğum için. Kimsenin mutluluğunda da gözüm olmadı, kendi mutluluğum için kimsenin, hiç bir çocuğun göz yaşlarına neden olmadım…..
Bir gün ben ” iyi ki” derim, İşte o zaman sen “keşke” dersin…
İnsan utanabildiği sürece insandır…
Utanmayı unuttuğu zaman insanlara uzaktan bile bakamaz… Allah utanma duygusundan mahrum etmesin…
Ah etmeye gerek yoktur,
Nasıl olsa bir yerden çıkar.
Kul unutur da Allah unutmaz…
Herkes bu dünyada kime ne yaşattı ise, aynı acıyı yaşamadan, hissetmeden ölmeyecektir..
İyi niyetlerimiz hep su istimal edildi diye, kötü biri mi olalım? Biz iyi niyetlerimizle çoğaldık, anlamayıp eksilenler utansın… Herkes kendi vicdanının önünü süpürse, dünya tertemiz olurdu.. İncitme, incittiğin yerden incinirsin…
Şimdi, mollalar ne dersi desin, yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar, hırsızlığın bir çeşitlenmesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun?”Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşamı çalmış olursun.” dedi Baba. “Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Anlıyor musun?”
Khaled Hosseini – Uçurtma Avcısı
İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır.
Birilerinin göz yaşları üzerine kurulan her mutluluk, günü geldiğinde, en dayanılmaz acılarla intikamını alır…
Bil k,; Yaşadıklarına değil, yaşattıklarınla anılırsın…
Ve unutma; Ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın… Tolstoy
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.. Yunus Emre
Niyeti kötü olanın attığı ok, bir gün kendine geri döner… Hz. Ali
yüreginize saglık..
Sana affedilemeyecek kadar büyük bir hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan; bütün samimiyetinle affet,
hissedilen her şeyi arşivleyen kader; kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir….
Niceleri geldi, neler istediler
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler.
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi ?
O gidenlerde hep senin gibiydiler…
Bir zamanlar deli gibi hesap sorduğun birine,
Gün gelir hatır bile soramazsın..