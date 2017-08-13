Moshonisia

by • 7 Haziran 2014 • DemlikYorumlar (17)2326

                        (İki bilinmeyenli veda)

Kelimelerimi mazur görün bayım

Epeyce yorgunlar……

İnce bellideki mis kokan dumanımı çaldılar…….

Kelime avcıları gitti gelmez!

Sıcaklığınıza üşüyen o küçük çocuk

Bilinmez nicedir kayıp……

Kelimelerimi mazur görün bayım

Epeyce yorgunlar……..

Çiçek kokan bir yalnızlık türküsünde kayboldular……

O ada, o deniz ve siz bayım…

Keşke….

Keşkelerimizi de alıp götürseler………..

 

Yazan: Ayşenur Demir

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Moshonisia için 17 yorum var.

  1. Bülent dedi ki:
    21 Ağustos 2017, 11:25

    Hatalarımızdan ders çıkarabiliyor muyuz ? Aynı hataları tekrarlamaktan ve yeni keşkelere zemin hazırlamaktan ne kadar kaçınabiliyoruz ? Bu soruyu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Bence vicdanınız temiz, yüreğiniz güzel ise keşkeleriniz olmaz… Temiz vicdan ve yürek de her insana nasip olmaz…

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  2. Denizzz dedi ki:
    20 Aralık 2016, 13:27

    NEREDEN GELDİĞİNİ BİLENLER İÇİN KEŞKELER YOKTUR……

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  3. Bilgesu dedi ki:
    12 Nisan 2016, 09:36

    İyi ki “keşke”lerden çok “iyi ki” lerle dolu bir hayatım oldu bu güne kadar. İşte bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah’a şükrediyorum bu güzelliklere, bu insanlara, yaşama sebebim olan her şeye sahip olduğum için. Kimsenin mutluluğunda da gözüm olmadı, kendi mutluluğum için kimsenin, hiç bir çocuğun göz yaşlarına neden olmadım…..

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  4. Ayşe dedi ki:
    8 Nisan 2016, 12:06

    Bir gün ben ” iyi ki” derim, İşte o zaman sen “keşke” dersin…

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  5. Hasan Derviş dedi ki:
    1 Mart 2016, 00:41

    İnsan utanabildiği sürece insandır…
    Utanmayı unuttuğu zaman insanlara uzaktan bile bakamaz… Allah utanma duygusundan mahrum etmesin…

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  6. Dünya dedi ki:
    24 Şubat 2016, 23:20

    Ah etmeye gerek yoktur,
    Nasıl olsa bir yerden çıkar.
    Kul unutur da Allah unutmaz…
    Herkes bu dünyada kime ne yaşattı ise, aynı acıyı yaşamadan, hissetmeden ölmeyecektir..

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  7. Ömer Faruk dedi ki:
    28 Aralık 2015, 10:51

    İyi niyetlerimiz hep su istimal edildi diye, kötü biri mi olalım? Biz iyi niyetlerimizle çoğaldık, anlamayıp eksilenler utansın… Herkes kendi vicdanının önünü süpürse, dünya tertemiz olurdu.. İncitme, incittiğin yerden incinirsin…

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  8. Ersan dedi ki:
    18 Aralık 2015, 10:45

    Şimdi, mollalar ne dersi desin, yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar, hırsızlığın bir çeşitlenmesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun?”Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşamı çalmış olursun.” dedi Baba. “Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Anlıyor musun?”
    Khaled Hosseini – Uçurtma Avcısı

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  9. Yağmur dedi ki:
    5 Aralık 2015, 00:59

    İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır.

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  10. Çağla dedi ki:
    21 Kasım 2015, 21:20

    Birilerinin göz yaşları üzerine kurulan her mutluluk, günü geldiğinde, en dayanılmaz acılarla intikamını alır…

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  11. Zümrüt Yağmur dedi ki:
    23 Ekim 2015, 11:02

    Bil k,; Yaşadıklarına değil, yaşattıklarınla anılırsın…
    Ve unutma; Ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın… Tolstoy

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  12. Bülent dedi ki:
    20 Eylül 2015, 11:11

    Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.. Yunus Emre

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  13. Erdal dedi ki:
    16 Eylül 2015, 12:16

    Niyeti kötü olanın attığı ok, bir gün kendine geri döner… Hz. Ali

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  14. bicümle dedi ki:
    14 Eylül 2015, 21:10

    yüreginize saglık..

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  15. Mervan Serkan dedi ki:
    19 Ağustos 2015, 12:24

    Sana affedilemeyecek kadar büyük bir hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan; bütün samimiyetinle affet,
    hissedilen her şeyi arşivleyen kader; kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir….

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  16. Deniz dedi ki:
    21 Nisan 2015, 16:57

    Niceleri geldi, neler istediler
    Sonunda dünyayı bırakıp gittiler.
    Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi ?
    O gidenlerde hep senin gibiydiler…

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  17. Adsız dedi ki:
    19 Ağustos 2014, 11:02

    Bir zamanlar deli gibi hesap sorduğun birine,
    Gün gelir hatır bile soramazsın..

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