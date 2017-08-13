Moshonisia için 17 yorum var.

(İki bilinmeyenli veda)

Kelimelerimi mazur görün bayım

Epeyce yorgunlar……

İnce bellideki mis kokan dumanımı çaldılar…….

Kelime avcıları gitti gelmez!

Sıcaklığınıza üşüyen o küçük çocuk

Bilinmez nicedir kayıp……

Kelimelerimi mazur görün bayım

Epeyce yorgunlar……..

Çiçek kokan bir yalnızlık türküsünde kayboldular……

O ada, o deniz ve siz bayım…

Keşke….

Keşkelerimizi de alıp götürseler………..

Yazan: Ayşenur Demir

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