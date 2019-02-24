Kırık makas kesmiyor sandım
Dağılmış kaslarım erimiş şeker kıvamı
Ağıma takılan her balık olur mu razı ölüme
Bu kaçıncı merdivendir düşerek çıktığım
Yıkmak aslında bazen iyi bazen kötü
Hayaller mi duvarlar mı neden bunca gürültü
Yakmak atmaktan daha erdemli kıymetli eşyaları
Yarına uyanmak kolaydır tabii sahiplenmek varken dünü.
Kabileler çağdaş
Sen geleceğine bağdaş kuruyorsun
Geleceğine söz verenler yitik her zaman
Sözlerim düne dönük, çağıramam
Yangınlar su beklemez sönmek için
Anlatsam her şeyi herkes sağır gibi
Bazıları uyuyor karın ağrılarıyla
Ama yüzüme gülen vekil iki yılda emekli.
Yapılan her seçim sanki bana edilen bir küfür
Bu coğrafyanın kaderidir belki tekerrrür
Bir hasta ölüyor belki yollarınızda
İçimden bir ses diyor şunun suratına tükür
Kırık makası kurtarmıyor bilenmek
Değişmiş insan dünden bugüne
Hayır özgürlük değil dilinizdeki yaralar
Dostlarını cüzdanında taşıyan zihniyette sorun var.
Dağıma gelin oltalık yemim var
Ortalık gaz, sis ve duman
Geçmişinden kaçan geline damat olmuş bir hıyar
Ya da cacık olmaya çalışarak ömür geçirmiş bir yâr
Gülüyorum af dağımdan, görüyorum kel kafanızı
Saf çağından süzülüyorum, örüyorum sırlarınıza atkıları
Siz hep mi böyleydiniz yoksa böyle miydiniz hepiniz
Nasıl yönetildiğiniz, yaşayışınızın yansıması.
Sözlerim düne dönük, sorgulanamam
Zaman aşındı ve öldüm
Küllerim kanser edilsin dumanlarınızda
Varlığım anlam kazanıyor yokluğunuzla
Sayenizde, özüme döndüm
Gözlerimden belli, dolmuş her noktam
Ama sırtınızda taşındım
Üflediğiniz naaşımdı, vesselam!
Müzik: Joep Beving – Sleeping Lotus