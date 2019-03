Kırık makas kesmiyor sandım

Dağılmış kaslarım erimiş şeker kıvamı

Ağıma takılan her balık olur mu razı ölüme

Bu kaçıncı merdivendir düşerek çıktığım

Yıkmak aslında bazen iyi bazen kötü

Hayaller mi duvarlar mı neden bunca gürültü

Yakmak atmaktan daha erdemli kıymetli eşyaları

Yarına uyanmak kolaydır tabii sahiplenmek varken dünü.

Kabileler çağdaş

Sen geleceğine bağdaş kuruyorsun

Geleceğine söz verenler yitik her zaman

Sözlerim düne dönük, çağıramam

Yangınlar su beklemez sönmek için

Anlatsam her şeyi herkes sağır gibi

Bazıları uyuyor karın ağrılarıyla

Ama yüzüme gülen vekil iki yılda emekli.

Yapılan her seçim sanki bana edilen bir küfür

Bu coğrafyanın kaderidir belki tekerrrür

Bir hasta ölüyor belki yollarınızda

İçimden bir ses diyor şunun suratına tükür

Kırık makası kurtarmıyor bilenmek

Değişmiş insan dünden bugüne

Hayır özgürlük değil dilinizdeki yaralar

Dostlarını cüzdanında taşıyan zihniyette sorun var.

Dağıma gelin oltalık yemim var

Ortalık gaz, sis ve duman

Geçmişinden kaçan geline damat olmuş bir hıyar

Ya da cacık olmaya çalışarak ömür geçirmiş bir yâr

Gülüyorum af dağımdan, görüyorum kel kafanızı

Saf çağından süzülüyorum, örüyorum sırlarınıza atkıları

Siz hep mi böyleydiniz yoksa böyle miydiniz hepiniz

Nasıl yönetildiğiniz, yaşayışınızın yansıması.

Sözlerim düne dönük, sorgulanamam

Zaman aşındı ve öldüm

Küllerim kanser edilsin dumanlarınızda

Varlığım anlam kazanıyor yokluğunuzla

Sayenizde, özüme döndüm

Gözlerimden belli, dolmuş her noktam

Ama sırtınızda taşındım

Üflediğiniz naaşımdı, vesselam!

Müzik: Joep Beving – Sleeping Lotus