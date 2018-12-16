Koşullu Zaman

Şimdi

otursam seninle

neler anlatırdım neler

üstelik bir çırpıda.

Şimdi gelsen

sarsam kollarını ağrıyan yerlerime

diner yalnızlığım

ve temmuz sancılarım.

Şimdi sen gelsen

böğürtlen toplasa ellerim

diner dudaklarımın kırmızı susuzluğu

ve içindeki şubat soğukluğu.

Gelsen

yürürüm seninle

dev çınarların gölgesinde

sınırda ve sonsuzda

diner ayaklarımın sana koşan yorgunluğu.

Gelsen sen

göz kırparım sevinç içinde

bi koşu denize, martılara, balıklara

diner gözlerimin mutlak kimsesizliği.

Gelsen sen şimdi

ölürüm, çıldırırım saadetten

bir yanı mavi,

bir yanı yeşil sularda

diner uykusuz yatışlarımın ağrısı.

Yazan: Gökhan Ergüt

Sayı: 38