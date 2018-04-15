Edebi

Kırk Akıllının Delirmesi

Piyano tuşlarına basılı kalmış elleri
Kış görmeden açan çiçekler gibi eksik
Bir yanım kaşlarına asılı kalmış
Bir yanım yok olmuş, dedi.
Hayatına mal olur kısa dönem geçici kararlar
Karanlığa ışık tut;
Her gerçeğin arkasında el değmemiş bakire sırlar yatar.
Merak uyandırma başladıysan yeni bir hayata
Bir sökükle başlarmış giysinin ipliğe dönüşmesi
Birler çoğalıyor dilimde
Herkes ikiye tamamlanırken
Ama yine de siz yastıksız kocayın
Ne de olsa çok yastık eskitildi.
Dünyanın telaşlarına asın beni
Fünyesiz patlatın anılarımı
Herkes hak ettiği kadar ölsün
Bir deli taşıyla başlar, kırk akıllının delirmesi.
Girdisi çıktısı sıfırlanmış
Bir eve taşınmış kırk harami
Tiranlığa da çiçekler açar bir gün
Sizin adalet dediğiniz, kitaplığımdaki ezberlenmiş ansiklopedi.
İlkel silahlarınızı da alın gidin
Yani yalan, küfür, dedikodu aletinizi
Yaşadığınız iki kuruşluk fani hayattır
Hangi yalan kurtarabilir azabımdan sizi?
Dün yanında can bulanlar vardı
Yarın, telaşlarından kaçacaklar
Dünyanın da kan kusan toplumları
Bir delinin taşıyla batıdan medet umar.
Birler çoğalıyor dilimde
Birileri eksiliyor dilimden
Bir sökükle başlarmış her şey
Herkes ikiye tamamlanırken.

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Y. Canberk Tan
Y. Canberk Tan

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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