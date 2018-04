Piyano tuşlarına basılı kalmış elleri

Kış görmeden açan çiçekler gibi eksik

Bir yanım kaşlarına asılı kalmış

Bir yanım yok olmuş, dedi.

Hayatına mal olur kısa dönem geçici kararlar

Karanlığa ışık tut;

Her gerçeğin arkasında el değmemiş bakire sırlar yatar.

Merak uyandırma başladıysan yeni bir hayata

Bir sökükle başlarmış giysinin ipliğe dönüşmesi

Birler çoğalıyor dilimde

Herkes ikiye tamamlanırken

Ama yine de siz yastıksız kocayın

Ne de olsa çok yastık eskitildi.

Dünyanın telaşlarına asın beni

Fünyesiz patlatın anılarımı

Herkes hak ettiği kadar ölsün

Bir deli taşıyla başlar, kırk akıllının delirmesi.

Girdisi çıktısı sıfırlanmış

Bir eve taşınmış kırk harami

Tiranlığa da çiçekler açar bir gün

Sizin adalet dediğiniz, kitaplığımdaki ezberlenmiş ansiklopedi.

İlkel silahlarınızı da alın gidin

Yani yalan, küfür, dedikodu aletinizi

Yaşadığınız iki kuruşluk fani hayattır

Hangi yalan kurtarabilir azabımdan sizi?

Dün yanında can bulanlar vardı

Yarın, telaşlarından kaçacaklar

Dünyanın da kan kusan toplumları

Bir delinin taşıyla batıdan medet umar.

Birler çoğalıyor dilimde

Birileri eksiliyor dilimden

Bir sökükle başlarmış her şey

Herkes ikiye tamamlanırken.



Müzik: Yann Tiersen – Porz Goret