Kırdığınız yerden kırılacaksınız! için 6 yorum var.

Boşluğunu, çukurunu bir garibin gönlündeki sevda ile doldurup sonra üzerini çamurluklarıyla kapatanların hakkındaki hüküm Allah’ındır…

Gönül oyuncak değildir, kırılınca yenisi alınmaz…

Gönülden gelen âh arşı titretir…

Gönlün vebalini alanların, gönüllerinde huzur yeşermez…

Ömrü ömrüme nasip olsun diye ettiğin dua,

belki de, oynarken düşürüp kırdığın

başka bir gönlün âhındandır ki kabul olmaz…

Bu dünya hesap yurdudur…

Katlettiğin sevda, huzurunun boynuna asılı urgandır…

Elinize batan, koparttığınız gülün dikenidir…

Adettir…

Summe evlâ leke fe evlâ. Evet, gerektir sana o belâ gerek

(Kıyâme 35.)

Kırdığınız yerden kırılacaksınız!

Kanattığınız yerden kanayacaksınız…

Çıkan feryat, bağbandaki bülbülün figanıdır, âhıdır…

Âh beddua değildir, ancak koparttığın gülün üstüne basmak günahtır…

Duam o’dur ki, Allah kalbinize vicdan, gönlünüze merhamet versin…