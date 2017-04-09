Kırdığınız yerden kırılacaksınız! için 6 yorum var.

Boşluğunu, çukurunu bir garibin gönlündeki sevda ile doldurup sonra üzerini çamurluklarıyla kapatanların hakkındaki hüküm Allah’ındır…
Gönül oyuncak değildir, kırılınca yenisi alınmaz…
Gönülden gelen âh arşı titretir…
Gönlün vebalini alanların, gönüllerinde huzur yeşermez…
Ömrü ömrüme nasip olsun diye ettiğin dua,
belki de, oynarken düşürüp kırdığın
başka bir gönlün âhındandır ki kabul olmaz…
Bu dünya hesap yurdudur…
Katlettiğin sevda, huzurunun boynuna asılı urgandır…
Elinize batan, koparttığınız gülün dikenidir…
Adettir…
Summe evlâ leke fe evlâ.
Evet, gerektir sana o belâ gerek
(Kıyâme 35.)
Kırdığınız yerden kırılacaksınız!
Kanattığınız yerden kanayacaksınız…
Çıkan feryat, bağbandaki bülbülün figanıdır, âhıdır…
Âh beddua değildir, ancak koparttığın gülün üstüne basmak günahtır…
Duam o’dur ki, Allah kalbinize vicdan, gönlünüze merhamet versin…
Hal-i pür melal Sonraki Yazı:
Köstebek (The Departed)
Güzel yazılar, kesinlikle kalp kırmamak lazımdır. Fakat arkadaşlar geçmişten günümüze ayetin mealini araştırdım, böyle bir meal bulamadım. Herkesin ayeti araştırmasını ve ayeti öyle anlatmasını temenni ederim. (Yazım yanlışları nedeniyle site yönetimi tarafından düzenlendi)
Ömrü ömrüme nasip olsun diye ettiğin dua,
belki de, oynarken düşürüp kırdığın
başka bir gönlün âhındandır ki kabul olmaz…
Ne kadar doğru bir söz..
Doğruluğunun canlı ispatıyım.
Sabır öyle bir iptir ki ;
Sen kopacak sanırsın , o gittikçe güçlenir …
Sen bitecek sanırsın , o gittikçe çoğalır !..
Çok güzel ifade etmissiniz. Bende bu sabir ipi ne zaman kopacak diye beklerken farkına vardimki güçleniyor . Tükendi sabrim diyorum tukenmiyor.
Yüreğinize sağlık, yazmaya lütfen devam edin…
Yüreğinize sağlık, duygularıma tercüman olmuşsunuz… Her insan kırdığı yerden kırılacak, kanattığı yerden kanayacaktır. Siz lütfen yazmaya devam edin…