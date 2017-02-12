Bir sessizlik var

Yalan yanlış her şeyi getirir akla

Öyle ki düşünmek zor

Öylesine tırmalayıcı bir sessizlik

Yılların götürdüğü bir hayat bu.

Biz, adını koyamadığım

Ya da koymak istemediğim hayat gerçeklerinin

Kurbanı olduk.

Hiç ölür müydü bulutlar?

Kan kırmızı boşalır mıydı yağmur avuç içlerimize.

Bir gün var ki ıslandık en ufak saç telimizden,

Islanmayı bekleyen dudaklarımıza kadar.

Bir gün var ki ağladık gece boyunca

Uyuduk, sadece uyuduk ilk defa.

Yükseliyorum camının önüne gelene kadar

Yükseliyorum merdivenlerini tırmanmadan

Ne sarhoşum ne sigara elimde

Ne de dumanlar tüter dudaklarımdan

Ben çiçekler getirdim sana biraz gül biraz papatya

Bir de yüzük mektupların arasında

Mektup dilimdir şimdi, mektup hüzün dolu bakışlarımdır

Beni uyut dizlerinde yeniden

Biraz gül sevgilim,

Ne çok hasret var dudaklarında.

“Hiç eksiğim yok, derken

Kendimi seninle tamamladım,”

Dedi bir kadın.

“Ömür boyu beni sever misin?”

Sevdim, seveceğim tanrım.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iRGGTaAhexc?hl=en"><img src="http://rihtimdergi.com/wp-content/plugins/images/play-tub.png" alt="Play" style="border:0px;" /></a>

Yazar hakkında: Y. Canberk Tan 4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.