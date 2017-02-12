Kendimi Seninle Tamamladım

by • 12 Şubat 2017 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (0)13

Bir sessizlik var
Yalan yanlış her şeyi getirir akla
Öyle ki düşünmek zor
Öylesine tırmalayıcı bir sessizlik
Yılların götürdüğü bir hayat bu.

Biz, adını koyamadığım
Ya da koymak istemediğim hayat gerçeklerinin
Kurbanı olduk.
Hiç ölür müydü bulutlar?
Kan kırmızı boşalır mıydı yağmur avuç içlerimize.
Bir gün var ki ıslandık en ufak saç telimizden,
Islanmayı bekleyen dudaklarımıza kadar.
Bir gün var ki ağladık gece boyunca
Uyuduk, sadece uyuduk ilk defa.

Yükseliyorum camının önüne gelene kadar
Yükseliyorum merdivenlerini tırmanmadan
Ne sarhoşum ne sigara elimde
Ne de dumanlar tüter dudaklarımdan
Ben çiçekler getirdim sana biraz gül biraz papatya
Bir de yüzük mektupların arasında
Mektup dilimdir şimdi, mektup hüzün dolu bakışlarımdır
Beni uyut dizlerinde yeniden
Biraz gül sevgilim,
Ne çok hasret var dudaklarında.

“Hiç eksiğim yok, derken
Kendimi seninle tamamladım,”
Dedi bir kadın.
“Ömür boyu beni sever misin?”
Sevdim, seveceğim tanrım.

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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