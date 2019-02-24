Sistemin kendisi, büyük ağır taş değirmen

Habersiz, buğday taneleri, taş üstünde dönerken

Yanındakine caka satacağım sevdasıyla,

Sırası gelince, usulca ezilen

Un olup, çuvallara (kefenlere) giren

Ey olgun başak, bilgiyle doldukça insan da, senin gibi başını eğer!

Cahil insan toy olduğu için, dik durur, kendini oldum zanneder!

Bil ki, bu değirmen dik dursa da, buğdayları günü gelince ezer!

Başak eğilmeden, hasat edilmez bir bilseler (tasavvuf)

Varsın, içi boş olsa da, dik duruyor desinler…

İnsanın Buğday Kaderi: Başak olgunlaştıkça, taneleri ağırlaşır ve içi dolan taneleri nedeniyle başı eğilmeye başlar. Çok okuyan, okudukça, ne kadar az bildiğini anlar. Toy olan yeni filizler, kendini oldu sanır ama çiftçi hasat için, onların olgunlaşmalarını bekleyecektir.