Edebi

İnsanın Buğday Kaderi

Sistemin kendisi, büyük ağır taş değirmen
Habersiz, buğday taneleri, taş üstünde dönerken
Yanındakine caka satacağım sevdasıyla,
Sırası gelince, usulca ezilen
Un olup, çuvallara (kefenlere) giren

Ey olgun başak, bilgiyle doldukça insan da, senin gibi başını eğer!
Cahil insan toy olduğu için, dik durur, kendini oldum zanneder!
Bil ki, bu değirmen dik dursa da, buğdayları günü gelince ezer!
Başak eğilmeden, hasat edilmez bir bilseler (tasavvuf)
Varsın, içi boş olsa da, dik duruyor desinler…

 

İnsanın Buğday Kaderi: Başak olgunlaştıkça, taneleri ağırlaşır ve içi dolan taneleri nedeniyle başı eğilmeye başlar. Çok okuyan, okudukça, ne kadar az bildiğini anlar. Toy olan yeni filizler, kendini oldu sanır ama çiftçi hasat için, onların olgunlaşmalarını bekleyecektir.

Işın Erenoğlu Üstündağ
Işın Erenoğlu Üstündağ

İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği (Yüksek Lisans) bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisans Tezi ile ilgili, üniversite bursuyla Almanya’ya gitti. Uluslararası elektrik firmalarında uzun süre mühendis olarak çalıştı. Ortaokul ve lisede, şiir & resim yarışmalarından aldığı birinciliklerle, burslu okumaya hak kazandı. Şu anda Seattle ve İstanbul arasında mekik dokuyan yazar, ilkokuldan sonra yazmaya başladığı şiirlerini, yerli/yabancı dergilerde ve www.isinapolis.com adresli web sayfasında yayımlamaktadır.

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