Ihlamur Kasrı, İstanbul’un karmaşasından bunaldığınızda gitmek isteyebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Beşiktaş ile Nişantaşı arasında kalan yer, etrafı kalabalık ve gürültülü olmasına rağmen yüksek duvarları sayesinde dışarıdaki sesi engelleyen bir yapıya sahiptir. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yer gibi gözükse de içeriye ilk adımınızı attığınız anda doğanın sizi etkisi altına aldığını hissedeceksiniz.

Ihlamur Kasrı Osmanlı’nın son zamanlarında Abdülmecit tarafından Nigoğus Balyan’a Merasim Köşkü ve Maiyet Köşkü olarak yaptırılmıştır. Merasim köşkü asıl Ihlamur Kasrı olarak bilinir. Merasim Köşkü dışarıdan bakıldığında sıradan tek katlı bir yapı olarak gözükür fakat dikkatli bakıldığında Osmanlı son döneminin mimari işlemeleri ile süslenmiştir.

Ihlamur Kasrının yapılma amaçları çeşitlidir. Padişahın dinlenmesi ve avlanması yanı sıra padişahın önemli konuklarını ağırlayıp görüştüğü yer olarak da bilinir.

Kasırdaki yapılardan sadece Merasim Köşkü gezilebilmektedir. Merasim Köşküne girmek için girişten bir bilet alınmalıdır. Köşkün kapısı yarım saatte bir açılmaktadır. İçerisi pek büyük olmasa da güzel süslemeleri vardır. Köşke ilk girdiğnizde sizi aynalı oda olarak adlandırılan bir hol karşılayacaktır. Buraya aynalı oda denmesinin sebebi bol aynalı olmasıdır. Odanın küçük olması nedeniyle aynalar kullanılarak odaya derinlik kazandırılmıştır.

Köşke girdikten sonra sağ tarafta padişahın çalışma odası bulunmaktadır. Odalara girilemese de kapıları açıktır ve kapılardan içeriye bakılabilmektedir. Çalışma odasındaki çalışma masası gerçektir ve diğer perdeler ve koltuk kaplamaları gerçeğine sadık kalınarak yenilenmiştir. Hemen yan odada tuvalet ve banyo bulunmaktadır.

Tuvalet tarafından aşağıya merdiven inmektedir fakat günümüzde oraya inilmemektedir. Aşağı kat ise eskiden padişahın hizmetlilerinin kaldığı yer olarak bilinmektedir.

Köşke girdikten sonra sol tarafta ise oturma odası diyebileceğimiz, padişahın misafirlerini ağırladığı bir oda bulunmaktadır. Bu odanın içerisine baktığınızda padişahın hangi koltukta oturduğunu anlayabilirsiniz. Bu odanın işlemeleri diğer odalara göre daha fazladır.

Kasrın bahçesinde gezerken rahatladığınızı hissedeceksiniz. Kasrın girişinde küçük bir göl ve girişten sağ tarafa doğru gittiğinizde küçük bir kafe bulunmaktadır. Ayrıca kafenin yanında tavşan kümesi mevcuttur. Tavşanların kümesinin yanında tavus kuşları da bulunaktadır. Tavus kuşları bahçede serbestçe gezebilmektedir. Belki tavus kuşunun kuyruğunu açtığı zamana denk gelebilirsiniz.

Yazar hakkında: Onur Kelpetin