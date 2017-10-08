Bütün emirler yerine getirildi,

Verildi bütün senetler ikramiyeyle.

Dünyaya düşen aylar, dağıtıldı sorumsuzca.

Algılar değişti, mevcutlar yitik.

Bir şehre düştü son cemre yalnızlıkla el ele.

Sana çarptı.

Yakalamak için çırpındı bütün solucanlar.

Kanatsız tilkiler, bu sonbaharda sensiz.

Son kez bir cemre daha düştü,

Kaybettik bütün yaşayanları.

Tanrı bir kelime oyunuyla yarattı bütün kâinatı, aşk.

Sonsuz öfkeye ramak kala, kutlanıldı paganların şöleniyle yalnızlık.

Umurunda olmayanlar, bitap düştü bu oyunda.

Gemiler, çelimsiz vücut, gezgin kış, tanrılara öfkeyle bağırdı.

Bu muydu insanı alıkoyan kendinden!

Bir şehre düştün son cemre ile sen el ele.

Beni de alın içinize, kurtarın bu yalan kutlamalardan.

Ben eski bir mevsimim,

Eski bir sehpa,

Kırılgan bir neşeyim.

Bu sofra bir daha konuşmayacak.

Tanrıya inat, bir kelime

Aşk!

Yenilgiden sevgi doğardı burada,

Vuruldu çanlara, duyuruldu bütün unutulanlara

Umut.

Burada bir buhran, hayretle karşılanırdı.

Yakıldı bütün mahkûmlar, kapana kısılmış heyecanlarıyla.

Aşk, sorumsuz bir çocuk gibi tanrılaştı.

Bir şehre düştü son cemre ile sen el ele.

Işıkları açın,

Boğuluyorum.

Yazan: Muhammed Avcıoğlu

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