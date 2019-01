Hiç gördün mü

Kayan yıldızı

Dilek tutulmadan

Hiç gördün mü doğan güneşi

Karanlık dağılmadan

Her sevilen sevene bağlı

Her an

Aşk!

Günü geceye

Seni bana bağlayan

Yazan: Hamza Ali Korkmaz

Sayı: 38