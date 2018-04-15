Gibi’nin Şiiri

Bir gecenin vakur gölgesinde

Gerçek bir özlem nasıl yaşanır

Ve özlem,

Hiç mümkün olmayan adamlara nasıl yakışır onu anlatacağım yıldızlara.

Belki de hiç uyumayacağım saatlerdeyim.

Soğuk, tıpkı duvarların gibi…

Yaralanmış bu gök

Nice özlemler yaslanmış gibi…

Birbirini izleyen yıldızlar gökte değil

Dehlizimde bir göl gibi taşıyor.

O zaman göğün duvarlarına

Hafızamdan seni çıkarıp asıyorum.

Bir Tibet budisti gibi

Ağzımı bıçak açmıyor.

Derin bir tevazuyla

Bu heybetli vücut aciz kalıyor.

Ne bir söz ne bir sitem

Özlemim gökte yıldız.

Yıldızdan yıldıza giden yolda

Kim

bilir

belki

ç o ğ a l ı r ı z …