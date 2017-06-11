Geleceğe Not için 16 yorum var.

Mavisi eskimiş cumbadan,

Göğe uzatırdı ellerini her sabah bir adam.

Rüyalarındaki kahkahalar,

Tek tek süzülürdü çatlamış dudaklarından.

Eskimiş bulutlar renkten renge girerken,

Rüzgâr gibi geçen adamı kucaklardı sokaklar.

Seyrederdi bir savaşçı gibi var-oluşu,

Ilık asfalta yazardı yürüdükçe yok-oluşu.

Geleceğe not-a olan adımları

Yağmur gibi gökten yere damlardı.

Kimi şarkılar gibi uzardı o yollar,

Kimi yollar gibi uzardı o şarkılar.

Yazan: Nurşifa Çayır

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