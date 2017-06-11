Geleceğe Not

by • 11 Haziran 2017 • DemlikYorumlar (16)1410

Mavisi eskimiş cumbadan,
Göğe uzatırdı ellerini her sabah bir adam.
Rüyalarındaki kahkahalar,
Tek tek süzülürdü çatlamış dudaklarından.
Eskimiş bulutlar renkten renge girerken,
Rüzgâr gibi geçen adamı kucaklardı sokaklar.
Seyrederdi bir savaşçı gibi var-oluşu,
Ilık asfalta yazardı yürüdükçe yok-oluşu.
Geleceğe not-a olan adımları
Yağmur gibi gökten yere damlardı.
Kimi şarkılar gibi uzardı o yollar,
Kimi yollar gibi uzardı o şarkılar.

Yazan: Nurşifa Çayır

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Geleceğe Not için 16 yorum var.

  1. Soner dedi ki:
    13 Haziran 2017, 00:43

    Kendimi resim sergisindeymişim gibi hissettim. Her mısrası adeta bir tablo gibi gözümün önünde canlandı. O resimleri bir daha görmek için şiiri okudukça okuyasım geldi. Canım arkadaşım sana hep “şiir gibi kadınsın” derim, bir şiir sever olarak seni tebrik ederim

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  2. Neşe dedi ki:
    12 Haziran 2017, 21:37

    Bir duygu ancak bu kadar güzel dile getirilebilirdi. Öyle derin anlamlar var ki bu siirde alıp götürüyor insanı. Tabiattaki varliklara ancak bu kadar derin ve guzel anlamlar yuklenebilirdi. Yüreğine sağlık ince ruhlu arkadaşım Tebrik ediyor, bu guzel siirinin devamini bekliyorum mutlaka

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  3. Yigit dedi ki:
    12 Haziran 2017, 02:49

    Laf kalabaligi yok ama derinlik cok. Uzaklara dalip o adami dusledim. Devami olsa keske bu siirin devamli oykuler gibi..Basarilar

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  4. yeliz dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:36

    bu şiir twitterda paylaşılır ve yürür benden söylemesi… ama paylaşmayacağım bana özel kalsın :))))

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  5. minnoş dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:34

    bunu yeni gördüm güzelmiş

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  6. mehmet dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:32

    hissetirmek…

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  7. milad dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:29

    Demlik renklenmiş şiir çok hoooş değil mi ya 🙂 🙂

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  8. okan dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:21

    Çeşme’de ben de mavi cumbalı bir evde oturuyorum. Beni anlatmışssınız sanki, uzun zamandır kimseye anlatamadığım ruh halimi dizelere dökmüşsünüz. Çeşme’de mavi cumbada şiir konuşabilmek dileğiyle yeni şiirlerinizi bekleriz.

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  9. ALİ dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:14

    Şiirin başından sonuna kadar muhteşem duygular bana eşlik etti. Teşekkürler Şair Nurşifa ÇAYIR

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  10. Cherry dedi ki:
    12 Haziran 2017, 01:06

    Tıpkı bir tiyatronun en derinlerinde yatan, hırçın dalgalarla bütünleşmiş kahramanların göz altlarındaki çizgiler gibi… Düşündürücü ve yaşanası. Tebrikler Nurşifa Hanım.

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  11. melis dedi ki:
    11 Haziran 2017, 22:38

    Okudukça içimde mükemmel duygular yaşadım…

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  12. Şiiradam dedi ki:
    11 Haziran 2017, 22:10

    Betimlemeler ve hayal gücü çok guzel. Okurken o adamı hayal ettim resmen. Tebrikler yine yazın lütfen.

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  13. Seval dedi ki:
    11 Haziran 2017, 22:01

    süperrrrr süperrrr ❤❤

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  14. ALEYNA dedi ki:
    11 Haziran 2017, 21:59

    TEK KELİMEYLE HARİKAA KAFİYELERİ AYRI BİRR HARİKAAA …..
    YAZARLIĞI HAK EDİYORSUN CANIM KUZENİMM ❤❤

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  15. Akif dedi ki:
    11 Haziran 2017, 21:49

    Harikasin Nur şifa mükemmel olmuş. Başarılarının devamını diliyorum.

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  16. Türkçe dedi ki:
    11 Haziran 2017, 20:19

    Tek kelimeyle harika…

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