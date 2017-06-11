Geleceğe Not için 16 yorum var.

Mavisi eskimiş cumbadan,
Göğe uzatırdı ellerini her sabah bir adam.
Rüyalarındaki kahkahalar,
Tek tek süzülürdü çatlamış dudaklarından.
Eskimiş bulutlar renkten renge girerken,
Rüzgâr gibi geçen adamı kucaklardı sokaklar.
Seyrederdi bir savaşçı gibi var-oluşu,
Ilık asfalta yazardı yürüdükçe yok-oluşu.
Geleceğe not-a olan adımları
Yağmur gibi gökten yere damlardı.
Kimi şarkılar gibi uzardı o yollar,
Kimi yollar gibi uzardı o şarkılar.
Yazan: Nurşifa Çayır
Rıhtım: Sayı 28 Sonraki Yazı:
Deniz ve Kara
Kendimi resim sergisindeymişim gibi hissettim. Her mısrası adeta bir tablo gibi gözümün önünde canlandı. O resimleri bir daha görmek için şiiri okudukça okuyasım geldi. Canım arkadaşım sana hep “şiir gibi kadınsın” derim, bir şiir sever olarak seni tebrik ederim
Bir duygu ancak bu kadar güzel dile getirilebilirdi. Öyle derin anlamlar var ki bu siirde alıp götürüyor insanı. Tabiattaki varliklara ancak bu kadar derin ve guzel anlamlar yuklenebilirdi. Yüreğine sağlık ince ruhlu arkadaşım Tebrik ediyor, bu guzel siirinin devamini bekliyorum mutlaka
Laf kalabaligi yok ama derinlik cok. Uzaklara dalip o adami dusledim. Devami olsa keske bu siirin devamli oykuler gibi..Basarilar
bu şiir twitterda paylaşılır ve yürür benden söylemesi… ama paylaşmayacağım bana özel kalsın :))))
bunu yeni gördüm güzelmiş
hissetirmek…
Demlik renklenmiş şiir çok hoooş değil mi ya 🙂 🙂
Çeşme’de ben de mavi cumbalı bir evde oturuyorum. Beni anlatmışssınız sanki, uzun zamandır kimseye anlatamadığım ruh halimi dizelere dökmüşsünüz. Çeşme’de mavi cumbada şiir konuşabilmek dileğiyle yeni şiirlerinizi bekleriz.
Şiirin başından sonuna kadar muhteşem duygular bana eşlik etti. Teşekkürler Şair Nurşifa ÇAYIR
Tıpkı bir tiyatronun en derinlerinde yatan, hırçın dalgalarla bütünleşmiş kahramanların göz altlarındaki çizgiler gibi… Düşündürücü ve yaşanası. Tebrikler Nurşifa Hanım.
Okudukça içimde mükemmel duygular yaşadım…
Betimlemeler ve hayal gücü çok guzel. Okurken o adamı hayal ettim resmen. Tebrikler yine yazın lütfen.
süperrrrr süperrrr ❤❤
TEK KELİMEYLE HARİKAA KAFİYELERİ AYRI BİRR HARİKAAA …..
YAZARLIĞI HAK EDİYORSUN CANIM KUZENİMM ❤❤
Harikasin Nur şifa mükemmel olmuş. Başarılarının devamını diliyorum.
Tek kelimeyle harika…