Herkes konuşurken ben dinlerim sessizce

İçimde sükutla bekler bütün cevaplarım

Ben! Ben! diye söze başlayanları görünce

Ne soru sorarım ne de cevaplarım

Şeytani bir düşünce sarmalamaz beni

Kendi namıma kurulmaz hesaplarım

Gönlümden yol alır gideni geleni

Ne gireni ne de çıkanı hesaplarım

Kul hakkı yemem, zinhar giremez kapımdan

Yerdeki karıncadan tokluğunu sorarım

Görüp de rızkını elimde, geçerse yanımdan

Neyim var neyim yoksa önüne koyarım

Gıybetten kaçar suskunluğa konarım

Ne vakit kızsam dilim düğümlenir

Başkasından değil, hesabı kendimden sorarım

İnsan denen ancak böyle filizlenir

Özümde kinim yok, ne etseler de bana

Kalbi temiz olana taş mı gelir değer

Bu dünya kalmadı ki kalmaz Süleyman’a

Sevgiyle yaşamak her şeye değer

Mestan düze çevirmiş içindeki eğrilerini

Yazmış teker teker, gerçekte ne gezer

Ah bi tutup uzatsalar onun eğrilerini

Buradan kalkar da Fizan’a gider

Yazan: Mestan

Sayı: 39