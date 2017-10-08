Derdest için bir yorum var.

ben düşerken gözünden melaikeler tutmuyor

mermi etkisiyle çakılıyorum yerlere

kimselere denk gelmiyorum öldürmek için.

ey vicdansızlar

sokak lambaları yıldızlara denk düşer mi

bastırınca karanlık ürker mi kediler

beklemek binlerce yıllık deliliği

geldiğinde tutup sıkar mı kalbimi

halet-i ruhiyem de merdümgirizlik

sağır ellerim ile yokladığım nefesim

kayıptır, hükmü yoktur ve ağlaktır

sahavetkârâne dağıtılır.

ey menfaatperestler

tütünler öldükten sonra içilir

ah içimde tuttuğum şiirler zehr-i kebir

döksem yakıp dağlasa dünyayı

ne yazık ki göğsüm dağlardan daha dayanıklı

patlar bağ bozumu sırasında

girudarlar aparır sessizliğimi

başka neyim kaldı ki

ey kinecular

kurtulsam yanağıma konan işaretlerden

anlatacağım size suçsuz olduğumu

revnak prangalarla kandırıldım evet

taşıdıklarım dökülüyor anlarken

yok olmuş elçilerin kaderini taşıyorum

yetişemiyorum sizler koşarken

caniham çatlıyor bekleyin

yetişemiyorum sizler koşarken.

ümm-ün nücm altında bunca rızk içinde

açlıktan ölenlerin hissini taşıyorum

mülhiki kimdir bedenimin

köle olacak kadar hür

deli olacak kadar akıllı

ağlayacak kadar hüzün

anlatacak kadar kelime doludur heybem

kaçmak kurtaracaksa da kaçamam

revnak prangalarla kandırıldım evet.

ey akılsızlar

eşrat-ı saatim ortada

yecüc mecücüm de yok mesihim de

kim kurtaracak beni kendi ellerimden

sırat-ı müstakimi kaybettim esfele safilindeyim

kim kurtaracak beni kendi ellerimden

paslı ruhum sakince öldürüyor beni

hiçistanda derdest edildim

dilimdeki son kelimem ne idi.