Daima için bir yorum var.

gitmek daima gitmektir
kalmak daima kalmak
uzun bir yolculuk istersin bilirim
ve bazen kimsenin bilmediği bir ormanda kalmak
yollar heyecanlandırır kuşları
arabaları takip etmeyi severler
sen onları izlemeyi de seversin
nereye gittiklerini sormadan
uzun mektuplar yazmayı seversin
bir de kartpostal koleksiyonlarını
her şehir her sokak yeni insanlar
sana göre tanrının bizden habersiz bıraktığı kardeşlerimiz
ve aklında hep yalnız değiliz düşüncesi
gezmeyi seversin inan ben de severim
yeni dünyaları seversin inan ben de severim
uzaklar vardır gidilecek
yazıyor internette bir sürü yer
tüm fotoğraflarda hayal edersin
kuşları kıskanırsın sırf bu yüzden,
kanatlarını istersin
gezme isteğin mi götürdü seni
yoksa kalmak yoruyor muydu her gece
tüm sorun bende miydi sahiden
yoksa uzun bir yolculuk masalının mı düştün peşine
oysa gitmek daima gitmektir
kalmak daima kalmak
sen daima gidiyorsun
ben daima kalıyorum burada
Rıhtım: Sayı 30 Sonraki Yazı:
Bir devamlilik…