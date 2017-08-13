Daima için bir yorum var.

gitmek daima gitmektir

kalmak daima kalmak

uzun bir yolculuk istersin bilirim

ve bazen kimsenin bilmediği bir ormanda kalmak

yollar heyecanlandırır kuşları

arabaları takip etmeyi severler

sen onları izlemeyi de seversin

nereye gittiklerini sormadan

uzun mektuplar yazmayı seversin

bir de kartpostal koleksiyonlarını

her şehir her sokak yeni insanlar

sana göre tanrının bizden habersiz bıraktığı kardeşlerimiz

ve aklında hep yalnız değiliz düşüncesi

gezmeyi seversin inan ben de severim

yeni dünyaları seversin inan ben de severim

uzaklar vardır gidilecek

yazıyor internette bir sürü yer

tüm fotoğraflarda hayal edersin

kuşları kıskanırsın sırf bu yüzden,

kanatlarını istersin

gezme isteğin mi götürdü seni

yoksa kalmak yoruyor muydu her gece

tüm sorun bende miydi sahiden

yoksa uzun bir yolculuk masalının mı düştün peşine

oysa gitmek daima gitmektir

kalmak daima kalmak

sen daima gidiyorsun

ben daima kalıyorum burada

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Yazar hakkında: Barış Berberoğlu 1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nda Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'nda ve Franz Kafka'nın Dava'sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman'da gitar teknisyenliği yapıyor.