Daima

by • 13 Ağustos 2017 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (1)61

gitmek daima gitmektir
kalmak daima kalmak
uzun bir yolculuk istersin bilirim
ve bazen kimsenin bilmediği bir ormanda kalmak

yollar heyecanlandırır kuşları
arabaları takip etmeyi severler
sen onları izlemeyi de seversin
nereye gittiklerini sormadan

uzun mektuplar yazmayı seversin
bir de kartpostal koleksiyonlarını
her şehir her sokak yeni insanlar
sana göre tanrının bizden habersiz bıraktığı kardeşlerimiz
ve aklında hep yalnız değiliz düşüncesi

gezmeyi seversin inan ben de severim
yeni dünyaları seversin inan ben de severim
uzaklar vardır gidilecek
yazıyor internette bir sürü yer
tüm fotoğraflarda hayal edersin
kuşları kıskanırsın sırf bu yüzden,
kanatlarını istersin

gezme isteğin mi götürdü seni
yoksa kalmak yoruyor muydu her gece
tüm sorun bende miydi sahiden
yoksa uzun bir yolculuk masalının mı düştün peşine

oysa gitmek daima gitmektir
kalmak daima kalmak
sen daima gidiyorsun
ben daima kalıyorum burada

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Yazar hakkında:

1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nda Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'nda ve Franz Kafka'nın Dava'sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman'da gitar teknisyenliği yapıyor.

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Daima için bir yorum var.

  1. Han dedi ki:
    13 Ağustos 2017, 21:37

    Bir devamlilik…

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