İstanbul’un ilk yatılı kız liselerinden biri. Her gün birçok köşkün yanından geçeriz ama tarihleri hakkında pek bilgimiz olmaz. Çamlıca Kız Lisesi de bunlardan biri. Köşkün asıl sahibi Ahmet Ratip Paşa’dır. Şimdiki 20 Türk Lirası banknotunun arkasında bulunan Mimar Kemaleddin Bey’e yazlık konak olarak yaptırılmıştır.

Köşk ilk olarak 1913 yılında “Çamlıca İnas (Kızlar) Sultaniyesi” olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Osmanlı döneminde açılan ilk yatılı kız okullarından biridir. Çok kısa bir süre sonra I. Dünya Savaşı’nın çıkması sonucu okul kapatılmıştır. Savaştan sonra tekrar açılarak Şimdiki adı olan Çamlıca Kız Lisesi ismini almıştır. Lise, cumhuriyetin ilanından sonra 1923-1934 yılları arasında ortaokul olarak eğitim hayatına devam etmiştir. Kısa bir süre daha kapalı kalan ortaokul, tekrar lise olarak 1939 yılında yatılı eğitim hayatına dönmüştür. Okul artık tarihi köşk binasında değil köşkün yanına yapılan modern bir okul binasında eğitime devam etmektedir. Köşkün küçük bir bölümü yatakhane ve yemekhane olarak kullanılmaktadır.

31 bin metrekarelik büyük bir bahçe içinde bulunan okul, 4 katlı ve 54 odadan oluşmaktadır. Oyma sanatçıları tarafından titizlikle işlenmiştir. Merdiven başlarında kristal avizeler ve duvarlarında ince mimari süslemeler bulunmaktadır. Köşkün içinde en dikkat çeken oda ise çinili banyodur. Tam olarak bir sanat eseridir.